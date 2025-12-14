Ameriški Fed ponovno znižal ključno obrestno mero

V sredo je ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) v skladu s pričakovanji trga še tretjič zapored za 0,25 odstotne točke znižala ključno obrestno mero – tj. obrestno mero, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar. Ta tako zdaj znaša v razponu med 3,50 in 3,75 odstotka oziroma za 1,75 odstotne točke manj kot v obdobju med julijem 2023 in septembrom 2024, ko je bila s 5,25 do 5,50 odstotka najvišja po letu 2001. Odločevalci med seboj niso imeli usklajenih mnenj, saj je eden med njimi glasoval za znižanje v višini 0,50 odstotne točke, dva sta podpirala zadržanje prejšnje višine obrestne mere, preostalih devet pa je z glasovi za znižanje za 0,25 odstotne točke doseglo večino.

Na tiskovni konferenci po seji je predsednik Feda Jerome Powell poudaril, da je monetarna politika trenutno dobro prilagojena razmeram, da podpira trg dela, hkrati pa ostaja dovolj restriktivna za zniževanje inflacije. Obenem je za vztrajanje inflacije na povišanih ravneh okrivil carine, ki jih je uvedla administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Powell vseeno ne pričakuje, da bi bili ti učinki dolgotrajni.

kljucno gibanje obrestne mere ZDA Foto Tt Igd

Za leto 2026 je Fed ohranil svojo napoved o le enem znižanju ključne obrestne mere. Dejanska realizacija bo seveda odvisna od razpoloženja v ameriškem gospodarstvu, predvsem bodo na to vplivali podatki o inflaciji, pa tudi podatki o trgu dela in gospodarski rasti.

Bo Netflixu uspel prevzem Warner Bros. Discovery?

Ameriški velikan pretočnih vsebin Netflix je v petek, 5. decembra, napovedal prevzem dela podjetja Warner Bros. Discovery (WBD), in sicer njegovih filmskih ter televizijskih studiev. Kabelske mreže v lasti WBD (CNN, TNT, Discovery in druge) v posel niso vključene in naj bi se pred tem združile v ločeno družbo. S prevzemom, ki naj bi znašal okoli 72 milijard ameriških dolarjev (oziroma okoli 83 milijard skupaj z dolgom), bi Netflix iz »čiste« platforme za pretočne vsebine postal tudi velik holywoodski studio. Toda prevzem enega ključnih studiev, ki ga je izvedla ena največjih »streaming« platform, bi lahko bil sporen in že sproža močna protimonopolna vprašanja na obeh straneh Atlantika.

Foto Elizabeth Frantz/Reuters

Za prevzem se je že nekaj časa zanimalo tudi podjetje Paramount Skydance, a se je po večmesečnih pogovorih z Warner Bros. Discovery proces ustavil zaradi več nesoglasij med družbama. Paramount se vseeno še ni predal in je tri dni za Netflixom objavil sovražno ponudbo za celotni WBD v vrednosti približno 108 milijard ameriških dolarjev, v celoti v denarju. V tem primeru naj ne bi nastala tako velika koncentracija segmenta pretočnih vsebin, zato bi bil ta prevzem lahko manj sporen z regulatornega vidika. Paramount je delničarjem WBD poslal tudi pismo z obrazložitvijo, zakaj je njihova prevzemna ponudba boljša. Pri vsem skupaj je treba upoštevati tudi dejstvo, da retorika ameriškega predsednika Donalda Trumpa nakazuje na to, da se bolj nagiba k scenariju, ki bi bil bolj ugoden za Paramount. Odločitev bo najprej v rokah delničarjev WBD – ti si želijo višje alternative v denarju ali strateške integracije z Netflixom, ki obeta več sinergij, a hkrati tudi več regulativnega tveganja. Po tem pa jih do dejanske izvedbe prevzema čaka še trnova pot.