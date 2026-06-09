Ameriški kapitalizem na robu apokalipse

Gospodarstvo, v katerem se združujeta vse večje nezaupanje do podjetij in vse izrazitejši milenarizem elit, je lahko vnetljiva zmes.

Knjiga Charlesa Mackaya Izredno priljubljene zablode in norost množic (Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, 1841) je osovražena med zgodovinarji in malodane čaščena med trgovci. V največji meri slovi po slikovitih opisih tulipanske mrzlice v 17. stoletju ter balona južnomorske družbe v 18. stoletju. Vsakdo, ki želi resnično razumeti poslovni svet 21. stoletja, bi lahko začel z Mackayevim poglavjem o »epidemičnem strahu pred koncem sveta«. Apokaliptizem je najmočnejši vzgib ameriškega kapitalizma. Elon Musk, ki si ga zlahka predstavljamo kot lik iz Mackayeve knjige, bo na borzo kmalu stopil s Spacexom, raketnim podjetjem, ki je za svoje poslanstvo razglasilo preprečevanje eksistenčne grožnje človeštvu z ustanovitvijo kolonije na Marsu. Musk je najbogatejši ameriški ...