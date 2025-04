Ameriški samomor

V nadaljevanju preberite:

Od prihoda Donalda Trumpa v Belo hišo sta minila šele dva meseca in pol, a svet se je že temeljito spremenil. Trump hitro spodkopava ameriške trgovinske odnose in svetovni sistem proste trgovine, ki so ga Združene države Amerike pomagale vzpostaviti po letu 1945. Njegova ponudba za »osvoboditev« ameriškega gospodarstva z naraščajočimi carinami pomeni bistveno spremembo v primerjavi z bolj skromno taktiko trgovinske vojne, ki jo je uporabil v svojem prvem mandatu. Po podatkih proračunskega laboratorija Yale Budget Lab je povprečna ameriška carinska stopnja zdaj najvišja po letu 1909.

Trump dvomi tudi o dolgoletnih ameriških zavezništvih, nenazadnje o Natu in varnostnih jamstvih, ki jih ta prinaša. Konec februarja je v ovalni pisarni javno ponižal Volodimirja Zelenskega, nato pa ukrajinskemu predsedniku pokazal vrata. Od takrat se je podpora ZDA Ukrajini končala, kar je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu dalo večjo moč, kot jo je imel v zadnjih letih. Trump se ne trudi prikriti, da so njegove simpatije na strani Rusije, agresorja, in ne Ukrajine, oblegane demokracije, ki se bori za svojo svobodo in suverenost.