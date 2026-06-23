Ameriški sklad Castlelake razkril višino ponudbe za prevzem Easyjeta

Ameriški investicijski sklad Castlelake je včeraj javno razkril vrednost četrte ponudbe za prevzem britanskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Easyjet v vrednosti 4,74 milijarde funtov (5,5 milijarde evrov). Za to potezo se je odločil po tem, ko je upravni odbor Easyjeta zavrnil tudi njegovo tretjo nezavezujočo ponudbo v zadnjih tednih.

Castlelake, ki ima prek skladov, ki jih upravlja, v lasti približno 2,14-odstotni delež Easyjeta, je zanimanje za nakup letalskega prevoznika prvič razkril konec maja, v tem času pa je upravnemu odboru britanskega letalskega prevoznika posredoval tri nezavezujoče ponudbe za prevzem podjetja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Upravni odbor prevoznika s sedežem v Lutonu je v svojem prvem odgovoru na začetku junija zanimanje Castlelaka za prevzem označil za »zelo oportunistično«. Obenem je opozoril na »precejšnje zakonodajne, finančne in druge izzive, povezane z morebitnim prevzemom družbe«.

Easyjet v izgubi

Tretjo ponudbo je zavrnil v nedeljo. »Potem ko je upravni odbor zavrnil tri prevzemne ponudbe in izkazal nepripravljenost za tvorno sodelovanje, javno objavljamo vrednost tretje prevzemne ponudbe, da bi delničarjem Easyjeta omogočili, da preučijo njene prednosti in upravnemu odboru predstavijo svoja stališča o njej,« je v izjavi pojasnil ameriški investicijski sklad.

Vodstvo Easyjeta ugotavlja, da zanimanje za prevzem podjetja prihaja v obdobju, ko je cena njihovih delnic padla zaradi vpliva vojne na Bližnjem vzhodu na letalski sektor. Delnice podjetja so se v mesecih pred objavo novice o zanimanju za prevzem znižale za približno 30 odstotkov.

Po prepričanju vodstva finančni položaj podjetja zaradi tega ni ogrožen, obenem pa ostajajo osredotočeni na izpolnitev srednjeročnega cilja glede izpolnitve več kot milijarde funtov čistega dobička.

Podjetje je v prvem polletju, ki se je izteklo konec marca, izgubo še povečalo. Ta je dosegla 377 milijonov funtov (okoli 436 milijonov evrov), kar je 27 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Kot glavni vzrok so v družbi izpostavili konflikt na Bližnjem vzhodu, ki je cene letalskega goriva pognal v nebo. Castlelake, ki ga vodi njegov ustanovitelj Rory O'Neill, upravlja premoženje v vrednosti 36 milijard ameriških dolarjev.

Januarja je pogajanja o morebitnem prevzemu začel z bankrotiranim ameriškim prevoznikom Spirit Airlines. V preteklosti pa je pred propadom rešil prevoznika Scandinavian Airlines (SAS) in nato njegove delnice prodal Air France-KLM.

Easyet leti tudi v Slovenijo

Easyjet veliko leti v Slovenijo in vzpostavlja nove letalske povezave. Letališče Ljubljana povezuje z letališči Gatwick (London), Manchester in Edinburg, jeseni pa bodo odprli četrto povezavo z letališčem Luton (London). Nizkocenovni letalski prevozniki se Ljubljani sicer praviloma izogibajo, saj naj bi bila zanje predraga. G. R., STA