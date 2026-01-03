  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Ameriški vlagatelji se zgrinjajo v Kongo

    Trump želi preskrbo diverzificirati, zato je aprila predlagal priključitev Grenlandije in podpisal sporazum o mineralih z Ukrajino.
    Kongo je bogat z različnimi rudninami, ki se uporabljajo v sodobni industriji. FOTO: Katrina Manson/Reuters
    Kongo je bogat z različnimi rudninami, ki se uporabljajo v sodobni industriji. FOTO: Katrina Manson/Reuters
    The Economist
    3. 1. 2026 | 05:00
    8:40
    V bližini meje med Zambijo in Demokratično republiko Kongo Josh Goldman, direktor ameriškega rudarskega podjetja, razpravlja o svojem naslednjem podvigu. Podjetje KoBold Metals se pripravlja na poslovanje v Kongu, kjer je med plastmi granita eno največjih znanih nahajališč litija na svetu. Država je tudi prizorišče številnih konfliktov. Toda KoBold se ni mogel upreti. »To je najbogatejše nahajališče rudnin na svetu,« pravi Goldman.

    Ameriška podjetja so se zaradi konfliktov, korupcije in oddaljenosti Kongu večinoma izogibala. V nasprotju z njimi pa se zdi, da njihovi kitajski konkurenti tam poslujejo brez težav. Donald Trump želi zdaj to spremeniti. Predsednik je 4. decembra podpisal sporazume s Kongom in Ruando, ki podpira uporniško skupino M23 v boju proti kongovski vladi. V okviru tako imenovanih washingtonskih sporazumov bodo ZDA pomagale nadzirati mirovni sporazum v tej regiji. V zameno bo Kongo olajšal naložbe ameriškim podjetjem, ki si želijo dostopati do nekaterih najbolj iskanih rudnin na svetu, kot so litij, kobalt in baker.

    Ameriška vlada vodi seznam 60 takšnih redkozemeljskih mineralov, ki se uporabljajo v najsodobnejši tehnologiji, vključno z orožjem, vetrnimi turbinami in polprevodniki. Za ZDA ni ugodno, da večino teh materialov dobavlja Kitajska. Trump želi preskrbo diverzificirati, zato je aprila predlagal priključitev Grenlandije in podpisal sporazum o mineralih z Ukrajino. V tem sporazumu so se ZDA strinjale, da bo vsaka prihodnja vojaška pomoč Ukrajini plačana z deležem prihodnjih prihodkov od naravnih virov te države. Sporazum s Kongom ima podobno logiko. In tako kot v Ukrajini tudi pri tem sporazum ni ustavil spopadov.

    Malokdo je pričakoval, da bo Trumpov sporazum tako hitro postal uspešen.

    A čeprav ameriška podjetja v Ukrajini niso dosegla večjega napredka, v Kongu kar mrgoli zahodnih akterjev. Avgusta je podjetje KoBold postalo prvo ameriško podjetje v zadnjem desetletju, ki je pridobilo kongovsko dovoljenje za raziskovanje. Na začetku decembra je švicarsko podjetje Mercuria napovedalo partnerstvo v vrednosti milijarde dolarjev z državnim podjetjem Gecamines. Tudi drugi podjetni posamezniki, ki pogosto trdijo, da imajo tesne povezave s Trumpovim krogom, poskušajo vstopiti v akcijo. Samo nahajališče Manono, kjer se KoBold pripravlja na vrtanje, bi lahko proizvedlo več litija, kot ga ZDA vsako leto uvozijo.

    Toda ti lovci na zaklade bodo imeli polne roke dela na vzhodu države, predvsem na območjih, kjer ima M23 in s tem Ruanda dejanski nadzor. Rudarjenje na tako nevarnem območju je zahtevno. Ali se bodo ameriška podjetja lahko uveljavila, bo preizkus Trumpove diplomatske spretnosti.

    Eden od izzivov na nacionalni ravni je korupcija. Med letoma 2007 in 2018 je Glencore, švicarsko-britansko rudarsko podjetje in največji zahodni vlagatelj v Kongu, priznal, da je plačeval podkupnine, povezane s svojimi rudniki v Kongu, in bil pozneje kaznovan z globo. Eden od prejšnjih lastnikov Manona je bil obtožen, da je posrednikom plačeval za dovoljenja, drugi pa se spopada z obtožbami zaradi korupcije pri avstralski vladi. Številni vlagatelji menijo, da brez podkupnin ni mogoče pridobiti dovoljenj.

    Realna možnost

    Kljub temu KoBold vztraja, da za poslovanje v tej državi ni potrebno podkupovanje. Podjetje, ki ga podpira Bill Gates, ima gladko učinkovitost zagonskega podjetja iz Silicijeve doline. Od kod izvira ta optimizem? Goldman pravi, da je v Kongu zdaj lažje, kaj doseči, odkar so ZDA pokazale zanimanje. »Zdaj vemo, da ameriška vlada želi, da nam uspe,« pravi, »in to da vedeti tudi [kongovski] vladi.«

    Na zambijski meji vsak zaposleni v podjetju KoBold na rokavu nosi ameriško zastavo, »da s tem pokažemo, da za nami stojijo ZDA«, pojasnjuje eden od njih. Po mnenju drugih vlagateljev poskušajo kongovski uradniki ustreči Donaldu Trumpu v upanju, da bo pritisnil na Ruando, naj preneha podpirati M23. Številni vlagatelji pravijo, da je Trumpova podpora odpravila razmere, ki so podjetja prej silile v podkupovanje. Kljub temu je zakonito poslovanje s kongovsko vlado zelo naporno. Uradniki izdajajo in odvzemajo dovoljenja brez kakršnihkoli predhodnih opozoril. Ker davkov ne pobira ena sama institucija, so tuja rudarska podjetja plačevala kar 45 različnim državnim organom. Podjetja težko ločijo med pravimi pobiralci davkov in sleparji. Rudarske dajatve se dogovarjajo sproti, kar podjetja izpostavlja sumljivim poslom.

    Ameriška podjetja so se zaradi konfliktov, korupcije in oddaljenosti Kongu večinoma izogibala. FOTO: Reuters
    Ameriška podjetja so se zaradi konfliktov, korupcije in oddaljenosti Kongu večinoma izogibala. FOTO: Reuters

    Trumpov sporazum rešuje nekatere od teh težav, na primer z vnaprejšnjim dogovorom o davkih. Vendar še vedno ostaja veliko neformalnosti, kar tujce izpostavlja pretiravanju kongovskih uradnikov s podobnimi postopki. Država je bila od leta 2002 v sodnih sporih z več kot polovico tujih podjetij, ki delujejo v njenih rudnikih. Za raziskovalce, kot je KoBold, ki pogosto prevzamejo območje po tem, ko so drugi že poskušali najti minerale, lahko spori povzročijo dolgotrajne težave. Neko kitajsko podjetje, ki je prej vlagalo v Manono, trdi, da ima še vedno v lasti 15 odstotkov projekta na tem območju.

    Pričakovano je, da bo val ameriških naložb prekinil kitajski primež nad državo. Leta 2007 je Kongo kitajskim rudarjem priznal davčno olajšavo do leta 2040 v zameno za naložbe v vrednosti devet milijard dolarjev (uresničenih je bilo le šest milijard). Takrat zahodne vlade niso kazale posebnega zanimanja, da bi svojim podjetjem preprečile prodajo kitajskim kupcem. Ko se je Trump januarja leta 2025 vrnil na položaj, je Kitajska obvladovala 80 odstotkov kongovske rudarske proizvodnje, vključno z rudnikom Tenke Fungurume, ki je bil nekoč v lasti ameriškega podjetja in je zdaj drugi največji vir kobalta na svetu.

    Skladno s sporazumom mora Kongo svoja najobetavnejša nahajališča rudnin oziroma tako imenovano strateško rezervo sredstev (SAR) ohraniti za ameriške vlagatelje. Podjetja iz zavezniških držav se lahko prav tako potegujejo za pravice, vendar imajo ZDA zadnjo besedo. V SAR naj bi bil vključen tudi rudnik Rubaya, ki zagotavlja 15 odstotkov svetovne proizvodnje koltana, kovine, ki se uporablja v pametnih telefonih. Cilj je Kitajski preprečiti nakup nahajališč, ki so jih raziskala zahodna podjetja, in izčrpati njen nabor projektov.

    Le malokdo bi pričakoval, da bo Trumpov sporazum tako hitro postal uspešen. Kongo je postal privlačnejši za ameriška podjetja in njihove naložbe. Toda ali se bo ta trend nadaljeval in ali se bo mogoče zoperstaviti kitajski prevladi na področju rudarstva v tej državi? Uradniki bodo morali ohraniti svoj entuziazem. Prej ali slej bo raziskovanje prešlo v rudarjenje, s tem pa se bo pokazalo, koliko so bolj konservativne velike rudarske družbe dejansko pripravljene tvegati. KoBold sicer načrtuje lastni rudnik, vendar bi Trump ali drugi vlagatelji do takrat že lahko izgubili potrpljenje.

    Pomemben pa bo tudi mir. Tako Trump kot kongovska vlada si morda obljubljata nekaj, česar noben od njiju ne more zagotoviti. Več sredstev, ki jih imajo ZDA na očeh, vključno z rudnikom Rubaya, je pod nadzorom M23. Trumpova mlačna prizadevanja za uveljavitev premirja pomenijo, da je možnost izkoriščanja teh nahajališč še vedno majhna. Tako kot povsod drugod je Trump tudi v Kongu dal prednost ustvarjanju dobička pred vsem drugim. A to morda ne bo dovolj.

