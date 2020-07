ZDA in Nemčija v rekordni recesiji, podatki za EU jutri

Ljubljana – Ameriški BDP je bil v drugem četrtletju zaradi posledic pandemije za 9,5 odstotka nižji kot v enakem obdobju lani, če pa bi četrtletni upad razširili na letno raven, bi znašal rekordnih 32,9 odstotka, kar je daleč največje četrtletno skrčenje po drugi svetovni vojni, izhaja iz sporočila ameriške administracije. To je več kot trikrat več od doslej zabeleženega desetodstotnega padca v enem od četrtletij v letu 1958.



Rekorden gospodarski zastoj in zelo šibki obeti za okrevanje bodo povečali pritiske na Belo hišo in kongres, da dosežeta dogovor o novem paketu pomoči, ugotavljajo ameriški analitiki. Trgi so se na nove podatke odzvali s padcem delniških tečajen, znižale so se vrednosti vseh delniških indeksov, pocenila se je tudi nafta.

Ameriški potrošniki zaradi virusa pritisnili na zavoro

Tako veliko zmanjšanje BDP je predvsem posledica ravnanja ameriških potrošnikov, ki so med pandemijo, v času od začetka aprila do konca junija, svojo porabo zmanjšali kar za 34,6 odstotka. Časovno gre večina padca na račun dogajanja v aprilu, ko je gospodarstvo pristalo na tleh po množičnem zaprtju tovarn, restavracij in lokalov. Razmere so se nekoliko popravile v maju, potem pa je sledilo vnovično zaprtje zaradi ponovne množične širitve epidemije.



S tem so poslabšani tudi obeti za hitrejše gospodarsko okrevanje v tretjem četrtletju, ki je v teku. Optimizma ne zbuja tudi dejstvo, da je tudi zadnji teden za pomoč za brezposelne zaprosilo prek 1,4 milijona novih prosilcev, s čimer je skupno število brezposelnih Američanov že krepko preseglo 50 milijonov.



Ameriška vlada je ob tem rahlo navzdol, z 2,3 na 2,2 odstotka popravila tudi statistične podatke o lanski gospodarski rasti.



Ameriška centralna banka Federal Reserve je včeraj vnovič poudarila, da bo trenutno pešajoče gospodarstvo podprla z vsemi razpoložljivimi ukrepi, trenutno rekordno nizke ključne obrestne mere pa bo še vsaj dve leti zadržala na tej ravni.

Recesija stoletja v Nemčiji?

Slabe novice prihajajo tudi iz drugih držav. Ameriška južna soseda Mehika, druga največja latinskoameriška ekonomija, v drugem četrtletju beleži 17-odstoten padec BDP. Nemški BDP se je med začetkom aprila in koncem junija medletno skrčil za 10,1 odstotka, medtem ko je bil v prvem četrtletju po revidiranih podatkih manjši za dva odstotka, je sporočil nemški statistični urad Destatis.



Omenjeni padec je bil največji po letu 1970, kar objavljajo četrtletne napovedi, presegel pa je tudi prejšnje napovedi, da bo padec le devetodstoten. Ključni vzroki so zmanjšanje zasebne porabe, naložb in izvoza, nemški ekonomisti pa trenutno dogajanje že opisujejo kot »recesijo stoletja« in napovedujejo, da bo trajalo kar nekaj časa, da se bo nemško gospodarstvo dvignilo na predkrizno raven. Upanje, da se bodo krizne razmere v tretjem četrtletju vendarle izboljšale in prešle v okrevanje, nakazujejo številke o zaposlovanju: julija se je število brezposelnih celo zmanjšalo, Nemčija pa ima trenutno eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Evropi.



Kar zadeva podatke o gibanju BDP v EU-27, ki bodo objavljeni jutri, glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc pričakuje »medletni padec BDP v višini 14 odstotkov, in sicer zaradi večjih padcev v Španiji, Italiji In Franciji. Padec v Nemčiji je nižji kot v drugih večjih članicah predvsem zaradi strukture gospodarstva, ki je v večji meri proizvodno naravnano kot predhodno naštete države. Padci gospodarske aktivnosti bi bili v vseh državah večji (bližje -18 odstotkom), če države v tem obdobju ne bi močno povečala svojega trošenja oziroma zadolževanja, in sicer predvsem zaradi sprejetja ukrepov, ki so bili namenjeni ohranjanju zaposlenosti v evropskem gospodarstvu.«



Zaradi narave epidemije, ki sama po sebi omejuje predvsem storitven sektor, bo po njegovem prizadetost mediteranskih gospodarstev ostala visoka, medtem ko jo bodo proizvodna gospodarstva v srednji Evropi bolje odnesla.

Surs pa o Sloveniji konec avgusta

Medtem, ko so marsikje že objavili o številke gibanju BDP v drugem četrtletju, bo naš državni statistični urad (Surs) podatke za Slovenijo v skladu s svojim letnim koledarjem objavil šele konec avgusta. Takrat bo tudi znano, kakšna je bila rast v letošnjem prvem poletju in kateri od napovedanih scenarijev gibanja BDP je bolj verjeten.



A dejstvo, da je bila rast v naši napomembnejši gospodarski partnerici Nemčiji nižja od pričakovanj, bo zagotovo imelo posledice tudi na dogajanja in napovedi pri nas. Spomnimo, Umar je za letos napovedal 7,6-odstotni upad BDP, Banka Slovenije pa je predvidela osnovni scenarij s 6,5- in ostrejši scenarij s približno 10-odstotnim padcem BDP.