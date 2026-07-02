Andrej Ribič odhaja z vrha Darsa: »To je v korist Darsa, da ga razbremenim«

Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je na seji nadzornega sveta predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Predlog je obrazložil iz ekonomsko-poslovnih razlogov.

Nadzorni svet se je soglasno strinjal, da se pripravi sporazum o ureditvi pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Andrej Ribič se je z nadzornim svetom dogovoril, da bo opravljal naloge predsednika uprave do 15. avgusta, so sporočili z Darsa. Ribič je doslej najvidnejše ime, ki po menjavi vlade, zapušča položaj v družbi v državni lasti.

Kaj je zaznamovalo mandat Andreja Ribiča in kaj bodo naloge prihodnje Darsove uprave?