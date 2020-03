Minister za finance Andrej Šircelj o pomoči gospodarstvu

Čakanje na delo in karantena

Minister za financebo danes ob 14. uri v veliki dvorani vlade na Gregorčičevi 27 dal izjavo za medije po seji vlade, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.Epidemija novega koronavirusa že pustoši tudi po slovenskem gospodarstvu. Nekateri inštituti za lajšanje težav so podjetjem že na voljo, denimo delo od doma, določena posojila in prilagojeni načini plačevanja davkov, drugi, med njimi interventni zakon o čakanju na delo, pa so v fazah priprave in potrjevanja. Vlada že napoveduje nadaljnje ukrepanje, denimo lajšanje posojilnih bremen.Predlog zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki ga bo DZ obravnaval po nujnem postopku, predvideva državno pomoč delodajalcem, ki zaradi slabega poslovnega položaja ne morejo zagotavljati dela najmanj 30 odstotkom zaposlenim delavcem hkrati in jih bodo zato napotili na začasno čakanje na delo. Pomoč države je predvidena tudi v primerih, ko delavec dela ne bo mogel opravljati zaradi karantene, odrejene z odločbo ministra za zdravje.V obeh primerih bodo delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove za nadomestilo plače. Pri čakanju na delo bodo breme izplačila nadomestila plače v višini 60 odstotkov nosili delodajalci in preostalih 40 odstotkov država, pri karanteni pa bo za nadomestilo plače poskrbela izključno država. Skupaj je za ta ukrep namenjenih 51,5 milijona evrov.