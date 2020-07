Andrew Day tudi sam rad sede za tipkovnico

Andrew Day je izvršni direktor družbe Keywords Studios, ki razvija računalniške igre za naročnike in z njimi povezane storitve. Televizijska družba BBC ga predstavlja kot »šefa za računalniške igre, od katerih je postal tudi sam odvisen«.Šestinpetdesetletnik je v pogovoru za BBC povedal, da se računalniškim igram preprosto ne more upreti: ko vključi računalnik, pozabi na čas, in tako za zaslonom presedi tudi po več ur hkrati – vedno želi doseči naslednjo stopnjo, igrati hitreje, pobrati več cekinov ... Olajševalna okoliščina za njegovo zasvojenost je, seveda, da so te tudi njegov posel, v katerem je že dobrih 20 ...