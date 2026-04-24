Anduril, Palantir in Spacex spreminjajo ameriški pristop k vojskovanju

Trumpova administracija se spogleduje s kliko novih akterjev.

Iz vojne z Iranom bi se ZDA lahko marsičesa naučile. Izkusile so, da je uporaba tradicionalnega orožja proti iranskim poceni brezpilotnikom nesmiselna. »Svetovna dinamika se je spremenila,« pravi Emil Michael, nekdanji vodilni v Silicijevi dolini in visoki uradnik v Pentagonu. »Nočeš porabiti milijonske rakete, da uničiš brezpilotni letalnik, vreden 50.000 dolarjev.« To je eden od razlogov, zakaj se Trumpova administracija obrača k skupini novih akterjev na področju obrambe, ki razmišljajo o preoblikovanju vojaške strategije. Na čelu so Palantir, velikan na področju programske opreme, ki ponuja obveščevalne sisteme, Spacex, katerega satelitsko omrežje starshield zagotavlja izvidništvo in povezljivost, ter Anduril Industries, hitro rastoči favorit, ki izdeluje zračne in pomorske ...