Angleški nizkocenovnik Flybe bankrotiral in preklical vse lete

Pri Fraportu Slovenija so upad na področju trgovnega prometa zaznavali že prej, nov virus pa bo verjetno upad še povečal. FOTO: Leon Vidic/Delo

Easyjet po Italiji leti s pol praznimi letali

Britanski letalski prevoznik Flybe je danes na uradni spletni strani vse potnike obvestil, naj ne prihajajo na letališča, če nimajo urejenega alternativnega leta. Vsa letala nizkocenovnega prevoznika namreč ostajajo na tleh zaradi insolventnosti podjetja. Kot glavni razlog za insolventnost navajajo izbruh koronavirusa, ki je zmanjšal povpraševanje po letih.Flybe se je sicer že januarja s težavami izognil insolventnosti, poroča BBC. Letalski nizkocenovnik je pomemben za Britance. Več kot polovico notranjih letov Velike Britanije opravi prav Flybe, če se odvzamejo povezave z Londonom. Flybe je imel vzpostavljene povezave do odročnih krajev, ki jih drugi letalski prevozniki ne ponujajo, še dodaja BBC. Letalski prevozniki po Evropi ugašajo , poleg konkurence zdaj tudi zaradi upada potnikov zaradi koronavirusa.Vpliv novega virusa čutijo pri Fraportu Slovenija. Težko je oceniti točen odstotek upada potniškega prometa, vendar zagotavljajo, da številka za zdaj še ni velika. Prav tako ni zaznati večjega števila tako imenovanih potnikov no-show, torej potnikov, ki ne pridejo na že zakupljen let.Po drugi strani je vpliv virusa večji v sosednji Italiji. Povezave z italijanskimi letališči sta med drugim prekinila British Airlines in Ryanair, medtem ko Easyjet izpostavlja zmanjšano povpraševanje po povezavah s severno Italijo.Velik upad je bilo zaznati na področju tovornega prometa. Pri Fraportu Slovenija opažajo 20-odstotni upad uvozne pošte, kjer ima kitajska pošta pomemben delež. Težave so tudi s pošiljkami v smeri Kitajske.