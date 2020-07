Anthony Malkin je spet odklenil slavni nebotičnik

Anthony Malkin vodi družbo Nepremičninski sklad Empire State, ki je lastnik slavnega nebotičnika Empire State Building v strogem središču New Yorka na Manhattnu. Oseminpetdesetletni Malkin je hkrati predsednik in generalni direktor delniške družbe, ki je zrasla iz družinskega podjetja njegovega deda Lawrencea Wiena.Poleg »najslavnejše stavbe na svetu« so v portfelju sklada še druge poslovne in stanovanjske nepremičnine na najbolj ekskluzivnih lokacijah v New Yorku in več drugih mestih. Samo v slavnem nebotičniku je 2,9 milijona kvadratnih metrov površine.Pandemija covida-19 je močno udarila tudi po trgu prestižnih najemnih ...