Anthropic z rekordnimi prihodki in načrtom za dvobilijonski vstop na borzo

Ameriški razvijalec umetne inteligence Anthropic je v tretjem četrtletju ustvaril 16,8 milijarde dolarjev prihodkov, kar je 46 odstotkov več kot v predhodnih treh mesecih. Podjetje, ki razvija modele umetne inteligence Claude, je drugo četrtletje zapored doseglo prilagojeni dobiček. Novembra se namerava uvrstiti na borzo, kjer bi lahko njegova vrednost dosegla dva bilijona (dva tisoč milijard) dolarjev.

Anthropic je vlagateljem v sredo na sedežu podjetja v San Franciscu predstavil podatke o poslovanju, poroča Bloomberg. Med julijem in septembrom je ustvaril 16,8 milijarde dolarjev prihodkov, medtem ko so ti v predhodnem četrtletju znašali 11,5 milijarde dolarjev.

Podjetje je drugo četrtletje zapored ustvarilo prilagojeni dobiček, ki ne vključuje nekaterih stroškov. Na tej podlagi je ustvarilo tudi pozitiven prosti denarni tok, kar pomeni, da je prejelo več denarja, kot ga je porabilo. Njegova operativna marža je dosegla 11 odstotkov, kar pomeni, da mu je po odštetju stroškov poslovanja ostalo 11 odstotkov prihodkov.

Za vsak dolar, ki ga je Anthropic porabil za računsko moč, je ustvaril 1,70 dolarja prihodkov. Kljub rasti pa se povečevanje prihodkov upočasnjuje. Ti so se med prvim in drugim četrtletjem več kot podvojili, zadnji rezultati pa so po poročanju Financial Timesa zaostali za pričakovanji nekaterih vlagateljev.

Po poročanju medijev naj bi podjetje leto 2026 končalo z manj kot 100 milijardami dolarjev prihodkov na letni ravni. Ta kazalnik zadnje prihodke preračuna na obdobje enega leta. Nekateri vlagatelji so pred tem pričakovali, da bo Anthropic presegel mejo 100 milijard dolarjev. Raziskovalna družba SemiAnalysis ocenjuje, da trenutni letni obseg prihodkov znaša približno 74 milijard dolarjev, konec julija pa je znašal okoli 65 milijard.

Dario Amodei, soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Anthropic v družbi ameriškega predsednika Donalda Trumpa in predsednika predstavniškega doma Mika Johnsona. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Načrtuje eno največjih javnih ponudb delnic

Anthropic je junija pri ameriških regulatorjih zaupno vložil dokumentacijo za prvo javno ponudbo delnic (IPO), vendar celotnega prospekta še ni objavil. Na borzo se namerava uvrstiti novembra, po ameriških vmesnih volitvah. Po poročanju Bloomberga bi lahko podjetje doseglo vrednost do dveh bilijonov dolarjev, posel pa naj bi vodili ameriški investicijski banki Goldman Sachs in Morgan Stanley.

Če bi Anthropic dosegel takšno vrednost, bi presegel rekordno javno ponudbo delnic podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. SpaceX je bil junija ovrednoten na približno 1,8 bilijona dolarjev. Vrednost Anthropica bi bila obenem približno dvakrat višja od 965 milijard dolarjev, kolikor je podjetje doseglo maja, ko je od zasebnih vlagateljev zbralo 65 milijard dolarjev.

Visoka vrednost podjetja kljub temu ne pomeni, da je to po vseh računovodskih merilih že dobičkonosno. Po osnutku prospekta, o katerem so mediji poročali septembra, je Anthropic leta 2025 ob 4,6 milijarde dolarjev prihodkov ustvaril 42 milijard dolarjev izgube. Velik del te izgube so predstavljali računovodski stroški v višini 34 milijard dolarjev, povezani s preteklimi krogi zbiranja kapitala.

Vse ostrejša tekma z OpenAI

Anthropic se za vlagatelje in tržni delež poteguje tudi z družbo OpenAI, razvijalcem ChatGPT. OpenAI je konec septembra po ocenah dosegal skoraj 50 milijard dolarjev prihodkov na letni ravni. Primerjava ni povsem neposredna, saj podjetji prihodke obračunavata različno.

OpenAI naj se na javne borze ne bi uvrstil pred letom 2027, vendar konkurenca na trgu umetne inteligence ostaja ostra. Anthropic je v zadnjih mesecih izgubljal del prednosti pred tekmecem, med drugim po predstavitvi modela Astra, ki ga je razvilo podjetje Sama Altmana. Dodaten pritisk predstavljajo precej cenejši kitajski modeli umetne inteligence, ki bi lahko omejili rast prihodkov Anthropica.

Po navedbah Bloomberga bi lahko Anthropic delnice začel ponujati vlagateljem že v tednu, ki se začne 9. novembra. Načrti za javno ponudbo se sicer lahko še spremenijo.