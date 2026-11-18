Vodstvu podjetja Open AI bi težko zamerili, če se počuti prikrajšano. Open AI je pred štirimi leti s chatgpt sprožil razmah umetne inteligence. Kmalu se je pojavilo nešteto posnemovalcev, a nobenemu ni uspelo preseči njegove priljubljenosti. Do lani so se letni prihodki Open AI povzpeli na 13 milijard dolarjev – takrat skoraj trikrat toliko kot pri njegovem glavnem tekmecu, Anthropicu. Pa vendar naj bi prav Anthropic, ki ga je ustanovila skupina nekdanjih zaposlenih pri Open AI, ta teden z izvedbo prve javne ponudbe delnic zbral rekordnih 90 milijard dolarjev. Po poročanju naj bi si podjetje prizadevalo doseči tržno vrednost 1,5 bilijona (tisoč milijard) dolarjev, s čimer bi preseglo vrednost Open AI v višini 1,3 bilijona dolarjev, doseženo v nedavnem krogu zasebnega zbiranja kapitala. ...