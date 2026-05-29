Anže Logar bo moral postati veliki koordinator

Bodoči gospodarski minister se je z interventim zakonom že znašel v »nedovoljenem položaju«.

Ministrstvo za gospodarstvo, ki ga bo vodil Anže Logar, bo v novi vladi pokrivalo tudi področje dela, kar nekateri ocenjujejo, da se postavlja konflikt interesov (poleg tega je v tem resorju tudi področje športa). Minister bo imel s tem težko nalogo, saj je postal ključni človek usklajevanja interesov ekonomsko-socialnega sveta. Svet je posvetovalno telo vlade, v katerem imajo številčno enakopraven položaj predstavniki vlade, gospodarstva in sindikatov. Tudi sicer pa bo za uspeh njegovega resorja, bolj kot resorni ukrepi nujna koordinacija s finančnim ministrstvom, ki pripravlja davčne ukrepe, ministrstvom za notranje zadeve, v pristojnosti katerega je večji del birokratskih postopkov in ministrstva za infrastrukturo, v resorju katerega je prenova energetske in prometne ...