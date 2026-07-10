Vnela se je bitka za Aperol Spritz

V teh vročih poletnih dneh je tudi v Sloveniji ena najbolj priljubljenih pijač Aperol Spritz. V Italiji pa se je zaradi nje zelo zaostrilo. Italijanski Campari namreč krepi zaščito Aperola, svoje najpomembnejše blagovne znamke, saj se na hitro rastočem trgu »špricarjev« pojavlja vse več cenejših posnemovalcev in konkurenčnih aperitivov.

V Italiji je skupina začela promocijsko kampanjo in program zvestobe za bare in restavracije, ki strežejo originalni Aperol Spritz. Hkrati širi ponudbo vnaprej pripravljenega koktajla v sodih, s čimer želi pospešiti strežbo in utrditi položaj znamke. Poraba brizgancev se je po podatkih IWSR povečala z manj kot 2,5 milijarde porcij leta 2019 na skoraj štiri milijarde leta 2024. Aperol ustvari približno 26 odstotkov Camparijeve prodaje, zato ga je skupina ob lanski racionalizaciji portfelja označila za »najvišjo prednostno nalogo«.

»Nova okoliščina je, da so nekateri bari in restavracije od leta 2023 začeli streči oranžno obarvane pijače, pogosto iz pipe, ki niso nujno pripravljene z Aperolom,« je povedal Andrea Neri, generalni direktor enote House of Aperitivi pri Campariju. Potrošniki po njegovih besedah pogosto menijo, da pijejo original.

Campari je zato uvedel certifikat za lokale, ki prodajajo pristni Aperol Spritz. Program trenutno zajema približno 2000 lokalov v Italiji. Podjetje opozarja tudi, da vsaka oranžna pijača ni Aperol Spritz.

Samo eden je original. FOTO: Manuel Silvestri/Reuters

Prodaja Aperola se je lani povečala za 1,4 odstotka, na 785 milijonov evrov. Neri meni, da bi bila rast lahko še večja. »Verjetno bi lahko rasli še hitreje,« je dejal, pri čemer je imel v mislih predvsem Italijo.

Na policah supermarketov je medtem vse več podobnih oranžnih aperitivov, ki so lahko od 30 do 40 odstotkov cenejši od Aperola. Campari je skušal značilno oranžno barvo zaščititi z blagovno znamko in je v nekaterih primerih sprožil tudi sodne postopke. »Dejstvo, da obstajajo posnemovalski izdelki, kaže, da je Aperol zelo močna blagovna znamka,« je dejal Sandro Castaldo, profesor marketinga na Univerzi Bocconi.

Aperolu konkurirajo tudi novi koktajli, zlasti Hugo Spritz, pripravljen z bezgovim sirupom ali likerjem in proseccom. V ZDA pri Bacardiju navajajo dvomestno rast prodaje bezgovega likerja St-Germain, ki jo spodbuja prav priljubljenost tega koktajla.

Campari se odziva tudi s širjenjem lastne ponudbe. Poleg Aperola trži še Campari, Sarti, Cynar, brezalkoholni Crodino in bezgov aperitiv Mondoro. »Kot vodilni v kategoriji smo si prizadevali razširiti svoj portfelj brizgancev prek več blagovnih znamk,« je dejal Neri.

Analitiki za zdaj ne pričakujejo, da bi posnemovalci resneje ogrozili Aperol. »V tem trenutku ne vidim, da bi posnemovalski izdelki predstavljali grožnjo,« je za Reuters povedal Theodore Duval-Segard iz AlphaValue. »Campari je dobesedno na novo izumil špricar. V tem trenutku sta Aperol in Spritz skoraj neločljiva.«