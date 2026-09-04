Apollo Digital: kako deluje agencija, ki rezultat garantira

V panogi, kjer se uspeh pogosto meri v dosegih in všečkih, ljubljanska agencija Apollo Digital izstopa po nečem, česar v Sloveniji ne ponuja nihče drug: vsaki stranki pogodbeno jamči dogovorjene rezultate v 30 dneh, sicer dela brezplačno, dokler jih ne doseže. Agencijo s sedežem v Ljubljani sta februarja 2023 ustanovila Domen Pavčič in Janoš Mohar; specializirana je za skaliranje storitvenih in B2B podjetij ter je po javnih podatkih AJPES v letu 2025 zrasla za 113 odstotkov – dvajsetkrat hitreje od slovenskega oglaševalskega trga, ki je po oceni IAB Slovenija istega leta zrasel za 5,6 odstotka. Strankam v 33 panogah je lani ustvarila več kot 9,8 milijona evrov prihodkov.

Kaj garancija je – in kaj ni

Garancija rezultatov pomeni, da agencija in naročnik pred podpisom določita merljive cilje – število povpraševanj, prodajo, prihodek – in rok. Če cilji v 30 dneh niso doseženi, agencija dela brezplačno, dokler niso. Zaveza velja za vsako stranko brez izjeme in je zapisana v pogodbi, ne v oglasu. Prav to jo loči od garancij, kakršnih na trgu ne manjka: garancije zadovoljstva, garancije truda in podobne ob branju drobnega tiska izginejo. Prava garancija je binarna – rezultat je ali pa računa ni.

Zakaj zavrnejo štiri od petih podjetij

Posledica take zaveze je stroga izbira. Apollo Digital zavrne okoli 80 odstotkov povpraševanj – ne zaradi ekskluzivnosti, ampak ker garancije ne more dati podjetju, za katero po analizi oceni, da mu prihodkov ne more zanesljivo povečati. Pred vsakim podpisom zato pregledajo trg, dosedanje oglaševanje, prodajni proces, marže in kapacitete. Če se račun ne izide, sodelovanja ne prodajo. Tipična stranka, ki pride skozi sito, ustvari med 800.000 in 10 milijoni evrov letnih prihodkov; največ delajo z B2B in storitvenimi podjetji, manjši del portfelja so spletne trgovine.

Kako je videti prvih 30 dni

Sodelovanje se začne tam, kjer se garancija sploh lahko meri. V prvih tednih postavijo merjenje, da je vsak evro oglaševanja mogoče povezati s povpraševanjem in prodajo, nato zaženejo prve kampanje in jih prilagajajo podatkom. Kanali so pri tem orodja, ne produkti: oglasi na Googlu in Meti, SEO ali nova spletna stran pridejo v poštev takrat, ko premaknejo prihodek stranke, ne zato, ker so v ponudbi. Na računu delajo specialisti za posamezna področja, umetno inteligenco pa uporabijo tam, kjer stranki prinese merljivo korist – in nikjer drugje.

Filozofija: nazaj k poslovnim ciljem

Za modelom stoji preprosta diagnoza: marketing se je po prepričanju ustanoviteljev oddaljil od poslovnih ciljev podjetij. Agencija je najeta z enim namenom – da podjetju poveča prihodke na kratek ali dolg rok. Tudi branding je prihodek, le na daljši časovnici; če se nikoli ne zapre v številko, ni naložba, ampak strošek. Vsako ustaljeno prakso v panogi zato presojajo s tremi vprašanji: zakaj se to dela tako, kje so podatki, ki to podpirajo, in ali lastne izkušnje to potrjujejo. Storitve lansirajo šele, ko jih preizkusijo na svojem poslu in s svojim denarjem.

Rast z dobičkom

Model se izide tudi računovodsko: agencija je ob 113-odstotni rasti poslovala z dobičkom, kar je pri podjetjih, ki prihodke podvajajo, redkost. Rast pripisujejo trem stvarem: garanciji, disciplini pri izbiri strank in ekipi, ki razume, da podjetnik ne kupuje oglasov, ampak prihodek. Večina novih povpraševanj po njihovih besedah pride od podjetij, ki so agencije že plačevala, rezultatov pa niso videla – prav tem je pogodbena garancija namenjena.

Tri vprašanja, ki jih slišijo najpogosteje

Za koga je model primeren? Za storitvena in B2B podjetja ter spletne trgovine z letnimi prihodki od približno 800.000 do 10 milijonov evrov, ki lahko povečan pritok povpraševanj tudi prodajno obdelajo. Kaj se zgodi, če cilji niso doseženi? Agencija dela brezplačno, dokler dogovorjeni rezultati niso doseženi; tveganje nosi ona, ne naročnik. Koliko stane sodelovanje? Ponudba nastane po uvodni analizi, ker je plačilo vezano na dogovorjen cilj – standardnega cenika s paketi nimajo.

Ali bo model prevzela še kakšna slovenska agencija, ostaja odprto. Za zdaj velja: garancijo rezultatov v Sloveniji podpisuje ena sama – in raste, kot da je trg točno to čakal.

Naročnik oglasne vsebine je Apollo Digital