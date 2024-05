April je bil za naložbe slabši

Tovarniška naročila v ZDA so se aprila povečala za 1,4 odstotka (kar je več od pričakovanj). Stopnja brezposelnosti pri 3,8 odstotka še naprej ostaja izjemno nizka, kar spodbuja rast plač, ki so se v zadnjem letu zvišale za 5,2 odstotka. Anketni indeks nabavnih menedžerjev (PMI) ostaja nad 51, kar nakazuje na krepitev gospodarske aktivnosti.

Aprila so se cene delnic prvič po oktobru znižale kljub solidnim gospodarskim podatkom in objavam o uspešnosti poslovanja v prvem četrtletju. Deloma so razlog spremembe tržnih pričakovanj glede prihodnjega tempa nižanja referenčnih obrestnih mer. Osnova za to so spodbudni gospodarski podatki in inflacija, ki ostaja na povišanih nivojih. Kateri so ti gospodarski podatki in kako so vplivali na dogajanje na delniškem trgu v aprilu?

Gospodarski podatki

Tovarniška naročila v ZDA so se aprila povečala za 1,4 odstotka (kar je več od pričakovanj). Stopnja brezposelnosti pri 3,8 odstotka še naprej ostaja izjemno nizka, kar spodbuja rast plač, ki so se v zadnjem letu zvišale za 5,2 odstotka. Anketni indeks nabavnih menedžerjev (PMI) ostaja nad 51, kar nakazuje na krepitev gospodarske aktivnosti.

Zaradi spodbudnih podatkov iz gospodarstva in zasičenega trga dela se je inflacija oddaljila od ciljnih dveh odstotkov, ki jih zasleduje ameriška centralna banka Fed. Splošna inflacija se je v aprilu zvišala s 3,4 na 3,5 odstotka, jedrna pa s 3,7 na 3,8 odstotka. K rasti so najbolj prispevale višje cene bivanja in nafte.

Tržni udeleženci so v začetku leta pričakovali kar sedem nižanj referenčne obrestne mere Feda, ki se trenutno giblje v razponu med 5,25 in 5,50 odstotka. Konec aprila so pričakovali le še eno nižanje.

Vztrajna inflacija in posledično dodatna potrditev, da bodo referenčne obrestne mere ostale višje dlje časa, je močno vplivala na trg kapitala, kar se je odrazilo tudi v znižanju cen obveznic. Bloombergov indeks, ki spremlja globalne obveznice, se je v aprilu pocenil za 2,5 odstotka, donosnost do dospetja ameriške desetletne državne obveznice pa se je zvišala s 4,20 na 4,68 odstotka.

Dogajanje na delniškem trgu

Ameriške delnice so se v aprilu pocenile za tri odstotke (merjeno v evrih), evropske delnice pa za en odstotek. Najbolj so se pocenile delnice podjetij, ki so bolj občutljive na obrestne mere. Primer sta indeks Russell 2000, ki zajema podjetja z nizko tržno kapitalizacijo in se je v aprilu pocenil za 6,1 odstotka, ter ameriška panoga nepremičnin, ki se je v aprilu pocenila za 8,6 odstotka.

V splošnem so objave o uspešnosti poslovanja borznih družb precej pozitivne, saj so temelji podjetij dobri. Kar 77 odstotkov podjetij indeksa S&P 500 je za prvo četrtletje 2024 objavilo dobičke na delnico, ki so bili boljši od pričakovanj. Delnice nekaterih podjetij pa so precej zanihale po objavi rezultatov.

Podjetje Meta je v prvem četrtletju 2024 povečalo prihodke za 24 odstotkov na 36,5 milijarde dolarjev in dobiček na delnico za 114 odstotkov na 4,71 dolarja glede na isto obdobje prejšnjega leta. Hkrati so povišali pričakovanja za investicijske odhodke v umetno inteligenco in navidezno resničnost s 30 do 37 na 35 do 40 milijard dolarjev. Pri tem se je delnica pocenila za 16 odstotkov, saj so se tržni udeleženci ustrašili visokih projekcij za investicije v projekte, ki podjetju trenutno ne ustvarjajo prihodkov.

Na drugi strani imamo proizvajalca električnih avtomobilov Tesla, katerega delnica se je ob objavi četrtletnih rezultatov podražila za 13 odstotkov. Čeprav je podjetje ustvarilo devet odstotkov manj prihodkov (21,30 milijarde dolarjev) v primerjavi s prvim četrtletjem lani, so bili tržni udeleženci navdušeni nad zelo verjetnim začetkom proizvodnje novih modelov avtomobilov v začetku 2025 in investicijami v infrastrukturo za umetno inteligenco. Tesla se sicer sooča s konkurenčnimi vozili s Kitajske in ohlajanjem povpraševanja po električnih vozilih.

Pogled naprej

Ključno za dobro poslovanje podjetij je stabilno in odporno gospodarstvo. Pogled naprej ni enoznačen za vsa gospodarstva. Medtem ko inflacija v ZDA ostaja povišana in mora biti Fed pazljiv, da ne začne nižati referenčnih obrestnih mer prehitro, inflacija v območju z evrom ostaja zelo blizu ciljnih dveh odstotkov (zadnji podatek za splošno inflacijo na letni ravni znaša 2,4 odstotka).

Posledično tržni udeleženci pričakujejo prvo nižanje referenčne obrestne mere ECB na prihodnjem zasedanju junija. Čeprav se inflacija umirja in se zdi smiselno začeti nižati referenčne obrestne mere, so gospodarski podatki v območju z evrom presenetljivo dobri – predvsem indeksi PMI v Španiji in Italiji ter evrskem območju so pri 55,7, 52,6 in 51,7. Ni nemogoče, da se inflacija v prihodnje začne znova krepiti s sproščanjem denarne politike. Precejšnja pozornost bo tudi potrebna pri spremljanju prihodnjih rezultatov poslovanja borznih družb, ki bi morebiti začele nakazovati na težave v gospodarstvu.