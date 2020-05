Aprila petino več brezposelnih kot lani

Brezposelnost do konca aprila je narasla na 88.648 oseb, kar je 13,9 odstotka več kot marca in 19,9 odstotka več kot aprila lani, je sporočil zavod za zaposlovanje.



Zmanjšanje gospodarske dejavnosti, ki ga je povzročilo spopadanje z boleznijo covid-19, se je v drugi polovici marca, še zlasti pa v aprilu, močno odrazilo na obsegu brezposelnosti. Beležili smo hitro povečevanje števila tistih, ki so se na novo prijavljali na zavodu, med njimi so prevladovali brezposelni, ki so zaposlitev izgubili kot trajno presežni delavci ali pa jim je prenehala zaposlitev za določen čas. Ker se je zaradi negotovih razmer znatno skrčilo tudi vključevanje brezposelnih v zaposlitve, v primerjavi z lanskim aprilom za 59,8 odstotka, se je brezposelnost do konca aprila povečala na 88.648 oseb. Od razglasitve epidemije v sredini marca, ko je bilo na zavodu prijavljenih 75.026 brezposelnih oseb, se je število brezposelnih zvišalo za 13.622 oseb.



Na novo se je aprila na zavodu prijavilo 14.419 brezposelnih oseb, to je 83,7 odstotka večkot marca in 190,6 odstotka več kot aprila lani.

Največ iz gostinstva, industrije, trgovine

Rast števila brezposelnih je bila največja v prvi polovici aprila. Izstopale so osebe, ki jim je prenehalo delovno razmerje za določen čas, presežni delavci in osebe, ki so izgubile zaposlitev zaradi stečaja organizacije, so sporočili z zavoda za zaposlovanje.



Največ novo prijavljenih je v marcu in aprila bilo iz gostinstva, predelovalnih dejavnosti, trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, gradbeništva ter strokovnih znanstvenih in tehničnih dejavnosti. Znotraj predelovalnih dejavnosti izstopajo proizvodnja kovinskih izdelkov razen strojev in naprav, popravila in montaža strojev in naprav, proizvodnja živil, proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas.



Gibanje brezposelnosti, tako priliv kot odliv, bo odvisno od gospodarskih gibanj in ostalih razmer v prihodnjih mesecih, pravijo na zavodu.