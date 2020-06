Aprila rekorden padec industrijske proizvodnje v Uniji

Ljubljana – Ukrepi za zajezitev epidemije covid-19 so aprila v državah Unije močno zmanjšali industrijsko proizvodnjo. Po sezonsko prilagojenih številkah je bila aprilska proizvodnja za kar dobrih 17 odstotkov nižja kot marca letos, kažejo podatki evropskega statističnega organa Eurostata. To je največji izmerjeni mesečni padec proizvodnje doslej in daleč večji kot tri- do štiriodstotni upad v zadnji finančni krizi.



V Sloveniji smo aprila zaznali 14,8-odstotni padec industrijske proizvodnje, kar je nekaj manj od povprečja. Največji mesečni padec je aprila imela Madžarska (za 30,5 odstotka), sledita pa Romunija in Slovaška.



Še bolj porazna je primerjava z lanskim aprilom, ko je bila industrijska proizvodnja v evrskem območju za kar 28 odstotkov višja kot v letošnjem. Na splošno pa je industrijska proizvodnja v evrskem območju in celotni Uniji zdaj padla na ravni, ki smo jih nazadnje videli sredi 90. let prejšnjega stoletja, ugotavlja Eurostat.