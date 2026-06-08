Aprila v nemških tovarnah manj naročil

Število naročil v nemških tovarnah se je aprila zmanjšalo hitreje, kot je bilo pričakovano. Na mesečni ravni je upadlo za 3,8 odstotka, potem ko se je marca njihovo število povečalo za 4,5 odstotka, je po poročanju tujih tiskovnih agencij objavil nemški statistični urad Destatis. Na letni ravni je bilo sicer za 1,6 odstotka več naročil.

Po navedbah statistikov je bil po močni rasti v marcu, ko so podjetja zaradi težav v dobavnih verigah, ki jih je povzročil konflikt na Bližnjem vzhodu, hitela ustvarjati zaloge, upad naročil v aprilu pričakovan. Po podatkih Destatisa je k zmanjšanju prispeval kot več kot petodstotni padec števila naročil v avtomobilski industriji ter tudi močan upad v proizvodnji električne opreme in strojev. Tujih naročil je bilo za več kot štiri odstotke manj, domačih naročil pa za skoraj tri odstotke.

»Vse več je znakov, da vse višje cene energije in surovin skupaj z znatno povečano geopolitično negotovostjo povzročajo šibkejše povpraševanje. Zaradi višjih stroškov in negotovosti ter težav v dobavni verigi bo industrijska aktivnost v prihodnjih mesecih verjetno ostala umirjena,« je v izjavi navedlo ministrstvo za gospodarstvo.

Upanja na močno okrevanje največjega evropskega gospodarstva so v zadnjem času tudi zaradi ukrepov nemške vlade, ki znižujejo javno porabo, velika. Vendar energetski šok in motnje v dobavnih verigah, ki jih je povzročila ameriško-izraelska vojna proti Iranu, terjajo svoj davek, predvsem v energetsko intenzivnih panogah.

Aprila je nemška vlada zaradi konflikta za polovico znižala svojo napoved gospodarske rasti za letos. Po novem pričakuje, da se bo bruto domači proizvod (BDP) okrepil za 0,5 odstotka.

V Ifu kritični do znižanega davka na gorivo

Znižanje davka na gorivo ni učinkovit način za zagotavljanje ciljno usmerjene pomoči skupinam, ki so najbolj prizadete zaradi visokih cen goriv, poudarjajo na münchenskem inštitutu za gospodarske raziskave Ifo. Glede na to opozarja, da nemška vlada ne bi smela podaljšati trajanja ukrepa, ki ga je uvedla na začetku maja za obdobje dveh mesecev.

V sporočilu za javnost je namestnik direktorja centra za javno ekonomijo pri Ifu Florian Neumeier pojasnil, da je maja davčna olajšava za liter dizelskega goriva v povprečju znašala 12 centov, za bencin super E5 16 centov za liter ter za super E10 15 centov za liter.

Čeprav se je breme za voznike motornih vozil zmanjšalo, pa naftnim podjetjem iz tega ostane približno 1,6 milijarde evrov denarja davkoplačevalcev, opozarjajo v Ifu. Poleg tega je po njihovih navedbah znižanje davka na gorivo koristno predvsem za tiste voznike, ki so veliko na cesti oziroma imajo vozila z veliko porabo goriva.

»Splošna davčna olajšava ni učinkovit način za zagotavljanje ciljno usmerjene pomoči skupinam, ki so še posebej prizadete, kot so potrošniki z nizkimi dohodki. Hkrati nižje cene na bencinskih črpalkah zagotavljajo napačne spodbude. Popust na gorivo spodkopava tudi ukrepe podnebne politike, namenjene zmanjšanju emisij iz avtomobilskega prometa,« so kritični v Ifu.

V okviru tega opozarjajo, da se nemška vlada ne bi smela odločiti za podaljšanje izvajanja ukrepa po juniju. »Namesto tega so nujni ciljno usmerjeni ukrepi, kot je reforma dohodnine, da bi zmanjšali breme za gospodinjstva z nizkimi dohodki,« je poudaril Neumeier.

Nemški kancler Friedrich Merz je sredi aprila napovedal, da bodo na začetku maja za dva meseca znižali davek na dizelsko gorivo in bencin. Takrat je dejal, da bo znižanje za približno 17 centov bruto za liter goriva, s čimer naj bi potrošnikom in podjetjem ustvarili za 1,6 milijarde evrov prihrankov. STA