Aprila zazevala luknja v državnem proračunu

Javne finance so v aprilskih podatkih pokazale prve obrise vpliva epidemije. Državni proračun ima po štirih mesecih 699 milijonov evrov primanjkljaja, potem ko so upadli davčni prihodki in je morala država pokriti izpad v pokojninski blagajni.Primanjkljaj vseh štirih blagajn (države, zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavoda za zdravstveno zavarovanje in občin) po štirih mesecih znaša 792 milijonov evrov, medtem ko so imele blagajne po štirih mesecih lani okoli 40 milijonov evrov presežka.Zgolj aprila je imel državni proračun 392 milijonov evrov primanjkljaja, medtem ko je aprila lani prikazal 196 milijonov evrov ...