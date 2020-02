Arso mora v okoljsko presojo nuklearke

Ljubljana – Nuklearka v Krškem (NEK) je že drugič v pol leta v središču pozornosti. Nevladnikom iz Pravno-informacijskega centra, Focusa in Umanotere je na upravnem sodišču uspelo izpodbiti Arsovo odločitev izpred treh let, da NEK za podaljšanje delovanja do 2043 ne potrebuje presoje vplivov na okolje. Arso čaka ponovno odločanje o zadevi in če bo v drugo odločil drugače, bo moral NEK pripraviti okoljsko poročilo, v postopek vključiti javnost in izvesti čezmejno presojo.Upravno sodišče je pri sodbi izhajalo iz primera belgijske nuklearke in odločitve sodišča Evropske unije, po kateri so »tudi posodobitvena dela v ...