Arvind Krishna, iz oblakov na vrh IBM

Arvind Krishna bo od 6. aprila novi generalni direktor ameriške multinacionalke IBM. Odbor direktorjev družbe ga je izbral, potem ko je po osmih letih odstopila Virginia Rometty. O svojem nasledniku je povedala: »Arvind je pravi človek za IBM v času, ki prihaja, v novem obdobju oblakovnega in kognitivnega računalništva.«Sedeminpetdesetletni Arvind Krishna zdaj vodi oddelek za računalništvo v oblakih in tako imenovano kognitivno računalništvo, ki naj bi posnemalo vsestranske zmogljivosti človekovih možganov ob zelo majhni porabi energije in prostora, pri čemer je sposobno shraniti velikanske količine podatkov. IBM se je zaradi ...