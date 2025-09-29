ASML tehnološko prekaša konkurenco

Za ASML so značilne izrazite konkurenčne prednosti. Te izhajajo iz neopredmetenih osnovnih sredstev (licence in patenti), stroškovnih prednosti ter visokih stroškov zamenjave. Dober konkurenčni položaj potrjuje tudi donos na investirani kapital, ki znaša krepko več kot 40 odstotkov. Z 90-odstotnim tržnim deležem so vodilni svetovni dobavitelj fotolitografskih strojev za polprevodnike. Pred konkurenco, kot bi lahko bila Nikon in Canon (njuna litografska tehnologija je precej zastarela), ima občutne tehnološke prednosti. Z visokimi naložbami v raziskave in razvoj še povišujejo konkurenčno prednost. Pri tem povišujejo tudi vstopne ovire za potencialno novo konkurenco. Licence in patenti izhajajo iz desetletij notranjega znanja in dolgoročnega sodelovanja s podjetji, kot je Carl Zeiss, ter znanstvenoraziskovalnimi inštituti. Stroški zamenjave dobavitelja izhajajo iz programske opreme in servisiranja strojev. Njihovi kupci si ne morejo privoščiti nenačrtovanih izpadov, ki lahko stanejo milijone dolarjev.

ASML prodaja fotolitografske stroje za polprevodnike, ki se uporabljajo za tiskanje nanometrskih vzorcev na čipih. Njegovi dve glavni liniji izdelkov sta stroja za litografijo DUV in EUV. DUV je bil več kot desetletje vir njihovega dobička. Uporablja se od prvih let tega tisočletja in je še danes široko uporabljen za izdelavo čipov. ASML je edino podjetje, sposobno proizvajati litografske stroje EUV, ki uporabljajo svetlobni vir za tiskanje vzorcev čipov in so potrebni za izdelavo najnaprednejših čipov za pametne telefone, računalnike in usposabljanje umetne inteligence. Ti litografski stroji lahko tiskajo vzorce, ki so do 1/30.000 debeline človeškega lasu. Vzorci tvorijo zelo zapleteno 3D-sestavljanko z desetinami medsebojno povezanih plasti. Ti vzorci nato optimizirajo računalniško zmogljivost, porabo energije in odvajanje toplote v čipu. ASML-jevi stroji pa še naprej ponujajo nove rešitve za zmanjševanje vzorcev čipov in izboljšanje energetske učinkovitosti.

Njihovi stroji so zapletena kombinacija fizikalnih, električnih in mehanskih sistemov. Stroj EUV potrebuje od 12 do 18 mesecev za sestavo, tedne za namestitev in lahko zavzame desetine kvadratnih metrov ter tehta do 200 ton. Litografski stroji so rezultat sestavljanja in integracije tisočev visokokakovostnih dobavnih delov, pri čemer ASML deluje kot koordinator in sestavljavec. Poleg svoje tehnologije ima ASML zelo dolgoročne odnose s svojimi strankami, kar jim daje neposredno znanje o težavah proizvodnih tovarn in prednost pri odločanju, kje inovirati.

Litografski stroji ASML imajo življenjsko dobo več kot 30 let, kar jim zagotavlja stalne prihodke iz servisnih storitev. Stroški zamenjave in potrebna nematerialna sredstva za nadomestitev teh strojev so izjemno visoki, noben konkurent pa se ne približa njihovi tehnološki ravni. Z večjo kompleksnostjo litografskih strojev se povečujejo tako stroški zamenjave kot tudi potencial za prihodke iz servisiranja, kar še dodatno krepi njihovo konkurenčno prednost.

Ključna tveganja izhajajo iz tega, da ima ASML nizko količinsko prodajo ob visoki ceni posameznega litografskega stroja. Ti tako predstavljajo velik delež stroškov strank. V primeru dodatnih zaostritev izvoza na Kitajsko ASML ne more vplivati na to, saj je ta odločitev v rokah ameriške vlade. Poleg tega ciklična narava te industrije povečuje tveganja.