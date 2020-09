Atlantic Grupa blagovno znamko Bebi prodala Nelt Grupi

Po prehodnem obdobju bodo proizvodne zmogljivosti in strokovne kompetence na proizvodni lokaciji v Mirni uporabljene za proizvodnjo drugega asortimenta. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ljubljana - Atlantic Grupa je blagovno znamko otroške hrane Bebi prodala srbski Nelt Grupi s sedežem v Beogradu. Ker ima skupina Nelt zmogljivosti in strokovno znanje za proizvodnjo otroške hrane, obstoječa proizvodna lokacija za znamko Bebi v Mirni na Dolenjskem ni del prodajne pogodbe.Tovarna in 44 zaposlenih v Mirni ostajajo v sistemu Atlantic Grupe, ki je tudi lastnica Droge Kolinske. Po dezinvestiranju osnovne blagovne znamke in prehodnem obdobju, ko bodo v tej tovarni še naprej proizvajali izdelke znamke Bebi, bodo proizvodne zmogljivosti in strokovne kompetence na tej proizvodni lokaciji ustrezno uporabljene za proizvodnjo drugega asortimenta, v sporočili za javnost navajajo v Atlantic Grupi.Nelt Grupa, ki ima 4000 zaposlenih na 11 trgih v Evropi in Afriki, je dejavna zlasti na področjih distribucije in logističnih storitev, proizvodnje hrane ter drugih predelovalnih in storitvenih dejavnosti. Družba s prevzemom blagovne znamke Bebi, ki ima dolgoletno tradicijo in uveljavljen položaj na ruskem trgu, potrjuje svojo strateško usmeritev v razvoj in mednarodno širitev, je še zapisano v sporočilu za javnost."Gre za pestro ponudbo izdelkov za dojenčke in otroke, ki se prodajajo zlasti na trgih Rusije in držav nekdanje Sovjetske zveze, kjer je ta znamka prisotna že več kot 35 let. V Rusiji je Bebi simbol evropske kakovosti in porekla v segmentu žitaric za otroke, leta 2019 pa je ustvaril 11 milijonov evrov prihodkov od prodaje."Prodaja blagovne znamke Bebi je nadaljevanje procesa dezinvestiranja manjših in neosnovnih dejavnosti v skladu s korporativno strategijo Atlantic Grupe. Ta proces se je začel pred dvema letoma in pol z izstopom iz segmenta športne in aktivne prehrane ter se nadaljeval z odprodajo segmentov kozmetike, prehranskih dopolnil in distribucije vode v balonih.Atlantic Grupa se, kot poudarjajo, hkrati močno osredotoča na področja, ki predstavljajo ključne gonilnike rasti (živila, pijače in lekarniško poslovanje) in temelj preobrazbe za prihodnost, kar vključuje ciljno usmerjeno internacionalizacijo blagovnih znamk, ki so dokazale svoj mednarodni potencial, uporabo razvoja distribucije za izkoristek rasti poslovanja ter tudi združitve in prevzeme.