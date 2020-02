Atlantic grupa lani dobiček povečala za 60 odstotkov

Atlantic grupa, del katere je tudi Droga Kolinska, je leta 2019 dosegla 724,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 3,4 odstotka več kot predlanskim. Čisti dobiček je znašal 52 milijonov evrov, kar je 60 odstotkov več kot predlanskim.



Po posameznih trgih je skupina prodajo v Sloveniji povečala za 3,7 odstotka, na Hrvaškem pa je prodaja zrasla za 8,2 odstotka. Med vrstami izdelkov pa je skupina za 7,7 odstotka povečala prihodke na področju delikatesnih namazov in za 5,2 odstotka prihodke od prodaje pijač. Največ, kar petino prihodkov, sicer Atlantic ustvari s prodajo kave, ki je lani prinesla 151,5 milijona evrov prihodkov.



Dobiček iz poslovanja skupine je lani znašal 66,7 milijona evrov, kar je 36 odstotkov več kot predlanskim. Tako na dobiček iz poslovanja kot na čisti dobiček so opazno vplivali enkratni dogodki in spremembe računovodskih standardov. Ob izključitvi teh učinkov se je dobiček iz poslovanja lani povečal za 13 odstotkov, čisti dobiček pa za 29 odstotkov.



Atlantic Grupa je lani prodala del nestrateških dejavnosti, med drugim je izstopila iz segmenta športne in aktivne prehrane, ter prodala dejavnost prehranskih dodatkov. Atlantic se osredotoča na poglavitne kategorije blaga široke potrošnje, sporočajo iz družbe. To so kava, pijače, delikatesni namazi ter sladki in slani prigrizki, poleg tega širi distribucijo in lekarniško verigo. Med blagovnimi znamkami stavi na dve slovenski Argeto in Donat Mg.