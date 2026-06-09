Atlantic Grupa opustila obrat pri Varaždinu, tovarno paštet gradi v Sloveniji

Potem ko je Emil Tedeschi, ustanovitelj in večinski lastnik Atlantic Grupe, napovedal gradnjo nove tovarne paštet v Murski Soboti, so iz družbe za Jutarnji list pojasnili, da gre za širitev proizvodnje v podjetju Osem, ki je v postopku Atlanticovega prevzema.

Prevzem proizvajalca mesnih namazov še ni zaključen. Za dokončanje posla je potrebnih še nekaj korakov, med njimi odkup nepremičnin od Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve. To naj bi omogočilo širitev obrata in razvoj dodatnih proizvodnih zmogljivosti v Murski Soboti.

Nova tovarna naj bi povečala proizvodnjo Argete ter blagovnih znamk Kekec, Premium in Rožle, ki jih proizvaja Osem. Atlantic Droga Kolinska je zavezujočo ponudbo za nakup podjetja oddala julija lani, sedanji lastnik Miroslav Flisar pa jo je sprejel. O višini naložbe in številu novih delovnih mest v Atlanticu za zdaj ne govorijo.

FOTO: Voranc Vogel

Po pisanju Jutarnjega lista so se letni prihodki podjeta Osem v zadnjih treh letih gibali med petimi in šestimi milijoni evrov, dobiček pa med 140.000 in 160.000 evri. Gre za finančno razmeroma majhen prevzem za Atlantic, ki je lani ustvaril 1,19 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 103 milijone evrov operativnega dobička.

Opustili gradnjo tovarne v Varaždinski županiji

Napovedana naložba v Murski Soboti potrjuje ugibanja, da Atlantic opušča načrte za gradnjo tovarne paštet in namazov v Gornjem Knegincu v Varaždinski županiji. Iz podjetja so pojasnili, da je bila ta lokacija del razvojnih načrtov pred pandemijo, vendar zaradi spremenjenih tržnih okoliščin ni več med investicijskimi načrti skupine.

Tedeschi je prejšnji teden ob predstavitvi deset milijonov evrov vredne naložbe v novo polnilnico vode Donat Mg v Rogaški Slatini poudaril, da je Slovenija za Atlantic strateški trg. Po njegovih besedah je skupina v Sloveniji v zadnjih petih letih vložila več kot 40 milijonov evrov, tu ustvari skoraj 15 odstotkov skupnih prihodkov in zaposluje približno 700 ljudi.

Odločitev o novi tovarni namazov je del širšega preoblikovanja Atlanticovega lastniškega in proizvodnega portfelja. Družba je nedavno objavila nakup manjšinskega deleža v podjetju, ki upravlja blagovno znamko pijač Waterdrop, lani pa zaključila prodajo blagovne znamke hitre hrane Montana plus in nakup lekarniške verige Deltis Pharm od Belupa.