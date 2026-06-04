Z novo polnilno linijo bodo zmogljivosti lahko podvojili

Družba Atlantic Grupa v Rogaški Slatini na leto napolni skupno 72 milijonov enot izdelkov. Tu napolnijo okoli 30 milijonov litrov donata na leto, sledijo izdelki cedevite in kokta. Z novo polnilno linijo, ki jo uporabljajo tri tedne, bodo lahko na leto napolnili skoraj 130 milijonov enot izdelkov. Prenova polnilnice je del širšega investicijskega načrta Atlantic Grupe, ki v Sloveniji v treh letih načrtuje dodatnih 70 milijonov evrov naložb.

Naložba v Rogaški Slatini je bila vredna deset milijonov evrov, z njo pa so pridobili najsodobnejšo polnilno linijo. Poleg tega so opravili rekonstrukcijo najstarejšega dela polnilnice, obnovili poslovno stavbo in namestili sončno elektrarno na streho polnilnice, je pojasnila direktorica marketinga, raziskav in razvoja za strateško poslovno področje Pijače Klavdija Vidic.