ATVP nad skrbniške račune odvetnikov in notarjev

Ljubljana – Časovno neomejeni hrambi ali celo skrivanju delnic na skrbniških računih odvetnikov in notarjev je odklenkalo . Sredi decembra se je namreč iztekel rok, do katerega so se morali odvetniki in notarji uskladiti z novelo zakona o trgu finančnih instrumentov.Hramba in skrivanje lastništva prek delnic na skrbniških računih odvetnikov in notarjev, nad katerimi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) ni imela nadzora, je pri nas prepovedano že od oktobra 2017, a ker se je to še vedno dogajalo, so z lansko novelo zakona čas te hrambe omejili na leto dni.Omenjena novela prepoveduje vodenje fiduciarnih računov kot samostojne dejavnosti vsem, ki nimajo statusa banke ali borznoposredniške hiše (BPH), ki takšne račune vodijo za kupce iz tujine. Delnice so namreč lahko na fiduciarnih računih hranili tudi odvetniki in notarji, od oktobra 2017 pa lahko po zakonu te delnice hranijo le zaradi izvedbe nakupa ali prodaje delnic, ki so skupne več imetnikom vrednostnih papirjev. Ker pa so imeli odvetniki in notarji z delničarji sklenjene pogodbe, po katerih so lahko delnice pri njih hranili z namenom prodaje, kar pa je bilo včasih tudi časovno neomejeno, je zakon lani to obdobje omejil na 12 mesecev.Rok, do katerega so se morali odvetniki in notarji uskladiti s to določbo, se je iztekel 15. decembra letos. ATVP pojasnjuje, da je na iztek tega obdobja že opozorila tako odvetniško kot notarsko zbornico. »Vsi odvetniki in notarji, ki se niso uskladili z navedeno določbo, so v prekršku,« opozarjajo na agenciji.Kot pojasnjujejo, ATVP izvaja tudi nadzor nad vsemi odvetniki in notarji, ki vodijo nematerializirane vrednostne papirje na fiduciarnem računu: »Če bo pri katerem izmed nadzorovanih subjektov ugotovila kršitve, bo zoper njih ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi.« Odvetnike in notarje, ki vodijo delnice stranke na fiduciarnem računu v nasprotju z zakonom o trgu finančnih instrumentov, lahko doleti globa od 5000 do 150.000 evrov.To novo določilo bi lahko prizadelo tudi Delniško oporo Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), ki je bila pred dobrimi tremi leti ustanovljena za prenos delnic z ukinjenih registrskih računov pri KDD. Po podatkih združenja je delnice k njim preneslo 5200 malih delničarjev, Delniška opora pa delnice hrani na skrbniškem računu odvetniške pisarne Jereb. Prav zato je VZMD takšni ureditvi zakona od vsega začetka nasprotoval.