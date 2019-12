ATVP ni ugotovila neenakopravnega obveščanja delničarjev Petrola

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je sporočila, da v nadzornem postopku nad Petrolom ni ugotovila zakonskih kršitev pri razkrivanju nadzorovanih informacij, ker pa je v postopku nadzora ugotovila določene nedoslednosti oziroma pomanjkljivosti na področju korporativnega poročanja, je upravi in nadzornemu svetu Petrola posredovala priporočila za izboljšanje korporativnega poročanja.ATVP je nadzor glede razkrivanja notranjih informacij sprožila ob menjavi uprave v Petrolu zaradi suma, da je imel SDH kot upravljavec tretjinskega deleža družbe, več informacij kot drugi delničarji. V SDH so takrat zatrjevali, da so od predsednice nadzornega sveta Nade Drobne Popović dobili le informacije, ki so bile javno že objavljene. Po neuradnih informacijah pa so na SDH že dan prej vedeli, da bi lahko 24. oktobra prišlo do sprememb v vrhu Petrola, kar se je potem tudi zgodilo. Uprava pod vodstvom Tomaža Berločnika se je z nadzornim svetom dogovorila, za sporazumni razhod.Nadzorniki in uprava naj bi se razhajali glede strategije družbe in prihodnje zadolžitve za izvedbo investicij