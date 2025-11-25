ATVP zavrnila zahtevo Fine za vstop v lastništvo Ljubljanske borze

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zavrnil zahtevo hrvaške državne finančne agencije Fina za vstop v lastništvo Ljubljanske borze. Kot so sporočili iz ATVP, so člani sveta preučili vsa znana dejstva in ugotovili, da Fina ne ustreza zakonskim merilom, saj obstajajo razlogi za zavrnitev zahteve.

Člani sveta ATVP so na podlagi predstavljenih dejstev ugotovili, da obstajajo zakonski razlogi za zavrnitev zahteve Fine za pridobitev posrednega kvalificiranega deleža v Ljubljanski borzi, zato so jo zavrnili.

»ATVP je v postopku izdaje dovoljenja presojala primernost bodočega kvalificiranega imetnika ob smiselni uporabi meril iz zakona o bančništvu. V postopku odločanja je preučila vsa znana dejstva in ugotovila, da agencija Fina ne ustreza zakonskim merilom, saj obstajajo razlogi za zavrnitev zahteve. Zato je izdala odločbo in jo danes vročila pooblaščencu agencije Fina,« so pojasnili v agenciji.

Po zakonu o trgu finančnih instrumentov morajo osebe, ki nameravajo pridobiti delnice borze, na podlagi katerih bi dosegle oziroma presegle kvalificirani delež, pred pridobitvijo takega deleža pridobiti dovoljenje ATVP. Ta v postopku izdaje dovoljenja za kvalificiran delež vlagatelja presoja z vidika, ali je primeren, ali imajo njegovi organi vodenja ustrezne izkušnje in ali je ta lastnik finančno trden.

Hkrati tudi preverja, kako bo prevzem vplival na nadzor, ki ga ATVP opravlja nad borzo, pa tudi, ali je šlo pri postopku nakupa za kakršen koli sum pranja denarja oziroma financiranja terorizma.