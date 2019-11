Audi močno krči svojo delovno silo

Kot so sporočili iz podjetja, bodo v prihodnjih štirih letih število zaposlenih zmanjšali za 9500. Vključno s tem zmanjšanjem stroškov dela naj bi do leta 2029 dosegli prihranek 6 milijard evrov in po drugi strani ustvarili pogoje za 2000 novih delovnih mest na področju električnih pogonov in digitalizacije. »Podjetje mora postati prilagodljivo in sposobno za prihodnost, kar pomeni, da nekatera delovna mesta ne bodo več potrebna, nastala pa bodo nova«, so dejali v Audiju.



Do manjšega števila zaposlenih, ki vključuje tudi vodstvene položaje, naj bi prišli brez prisilnih odpuščanj, predvsem z upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. S tem naj bi bili zadovoljni tudi Audijevi sindikati, ki naj bi z vodstvom dosegli dogovor, da bo letna zmogljivost v njihovih najpomembnejših tovarnah v Ingolstadtu in Neckarsulmu znašala 450000 in 225000 vozil. Za tovarno v Neckarsulmu naj bi ustanovili tudi poseben sklad v vrednosti 300 milijonov evrov za potrebni prehod na električni pogon.

Vrnili bi se k višji marži

S predvidenimi ukrepi naj bi se v Audiju tudi vrnili k želeni 9 do 11-odstotni marži. Slednja je v letošnji prvi polovici letošnjega leta znašala 8 odstotkov. Znamka je imela v prvih šestih mesecih po svetu 906 tisoč kupcev, kar je bilo manj kot v prvi polovici lanskega leta (949 tisoč), ob manjšem prometu pa se je dobiček iz poslovanja z 2,8 zmanjšal na 2,3 milijarde evrov.

Menjave vodstva

Audi trenutno vodi Bram Schot, ki ga je podjetje na ta položaj postavilo po prisilnem odhodu Ruperta Stadlerja, ki je povezan z odmevi dizelske afere, novi izvršni direktor pa bo z začetkom prihodnjega aprila postal Markus Düsmann, doslej eden visokih BMW-jevih direktorjev. Že pred njegovim prihodom so prevetrili upravo, v kateri so zamenjali vodilne zadolžene za področje financ, dobav in človeških virov.