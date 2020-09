Avgusta manj brezposelnih kot julija, a več kot lani ob tem času

Ljubljana - Ob koncu avgusta je bilo registriranih 88.172 brezposelnih, kar je 1.225 oseb ali 1,4 odstotka manj kot julija, ugotavljajo na zavodu za zaposlovanje. Zaradi naraščanja brezposelnosti v prejšnjih mesecih, zlasti v aprilu in maju, ob prvem valu epidemije Covid-19 pa je bilo brezposelnih 23,2 odstotka več kot pred letom.



Na novo se je avgusta prijavilo 5.277 brezposelnih, kar je skoraj za četrtino več kot v lanskem avgustu, zaposlilo pa se je 4.868 brezposelnih, kar je 65,8 odstotka več kot v enakem mesecu lani. V povprečju je bilo v obdobju prvih osmih mesecev brezposelnih 85.149 oseb, kar je 13,5 odstotka več kot v primerljivem obdobju lani.



Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva ter zdravstva in socialnega varstva, so avgusta zavodu sporočili 12.210 prostih delovnih mest, kar je desetino več kot julija in 4,3 odstotka manj kot avgusta lani.