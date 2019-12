AVK predlagal zaseg Agrokorjevih delnic Mercatorja

Preberite tudi: Nadzorniki Mercatorja potrdili investicijo v logistični center

Foto Blaž Samec

Ozadje mega globe

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je predlagala, da se Agrokorju začasno zasežejo delnice Mercatorja (v lasti ima 69,57-odstotni delež) o tem pa so obvestili tudi Fortenovo, smo izvedeli nauradno. Razlog za zaseg je 53,9-milijonska globa , ki jo AVK izrekel Agrokorju zaradi nepriglasitve prevzema polnilnice vode Costella.Po naših informacijah je AVK v skladu z zakonom o prekrških na Finančno upravo Slovenije (Furs) podal predlog za zavarovanje, namenjeno izterjavi plačila omenjene globe. Predstavniki Fortenove, naslednice Agrokorja, imajo osem dni časa, da se na predlog AVK pritožijo, sodišče pa naj bi nato odločitev sprejelo v roku 48 ur. Na AVK zadeve ne komentirajo, napovedujejo pa sporočilo za javnost.Glavni izvršni direktor skupine Fortenovaje na tiskovni konferenci v Zagrebu razglasil, da je slovenski varuh konkurence v ponedeljek izdal odločbo o začasnem zasegu delnic Mercatorja, ki so v lasti Agrokorja.Če bo Furs tudi v resnici zasegel delnice Mercatorja, bo z njimi upravljal največ šest mesecev oziroma do Agrokorjevega plačila globe. Po tem obdobju bodo delnice prešle nazaj v last lastnika oziroma jih bo lahko Furs prodal, če bo sodišče v tem času potrdilo odločbo AVK glede Costelle, na katero se je Agrokor pritožil. Varuh konkurence sicer doslej še nikoli ni zasegel delnic, ki bi bile v lasti kršitelja.V Švici registrirani Agrokor AG, ki je v 100-odstotnem lastništvu "starega" Agrokorja, je pridobil 100-odstotni delež v podjetju Ardeya Global Ltd. iz Dubaja, ki ima v lasti Costello. Posla ni priglasilo v zakonsko zahtevanih rokih. Podjetje iz Združenih arabskih emiratov kostelsko polnilnico od Gozdarstva Grča prevzelo leta 2016. Kdo je končni lastnik Costelle, je bilo sicer dalj časa prikrito in šele sčasoma se je izkazalo, da za vsem stoji največja hrvaška poslovna skupina.Kot smo poročali, je Agrokorjev delež v Mercatorju v postopku prenosa na Fortenovo . Če bi bil prenos izveden na novo pravno osebo, AVK zasega ne bi mogla opraviti. Agrokor bo šel, ko bo premoženje prenešeno, v stečaj.