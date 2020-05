AVK bi lahko podaljšala zaseg delnic Mercatorja

Ljubljana – Sredi junija se bo izteklo šestmesečno obdobje, za katero je AVK zasegla 70 odstotkov delnic Mercatorja, ki so sicer v lasti Agrokorja. Sodišče o odločbi AVK, ki je bila podlaga za zaseg, še ni odločilo, in če do izteka roka ne bo, bi lahko varuh konkurence zaseg podaljšal še za pol leta.Spomnimo, Agencija za varstvo konkurence (AVK) je decembra lani odredila zaseg Mercatorjevih delnic zaradi zavarovanja 53,9 milijona evrov globe, ki jo je izrekla Agrokorju AG iz Švice in družbi Ardeya Global iz Dubaja zaradi nepriglasitve koncentracije v Costelli. Verjetnost, da bi zadolženi Agrokor lahko poplačal to globo, je ...