AVK: Predlog združitve regulatorjev je v nasprotju s predpisi

Predlog zakona, po katerem bi osem regulatorjev združili v dve agenciji, je v nasprotju z vsemi demokratičnimi normami in predpisi, ki veljajo v Sloveniji, ter z evropsko direktivo, meni Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK). Bistveno bi se namreč zmanjšala neodvisnost in samostojnost AVK, kar je v nasprotju z direktivo, poudarja.



Kot so danes STA povedali v AVK, so predlog zakona od gospodarskega ministrstva prejeli v četrtek, časa za pripombe pa so imeli do danes do 10. ure. »Agencija s predlogom zakona predhodno ni bila seznanjena niti ni bila vključena v postopek njegove priprave,« so povedali. Svoj odziv so posredovali gospodarskemu ministrstvu.



Agencija predlogu zakona »odločno nasprotuje« in meni, da je v nasprotju z vsemi demokratičnimi normami in predpisi, ki veljajo v Sloveniji - resolucija o normativni dejavnosti, poslovnik DZ in poslovnik vlade -, pa tudi z direktivo EU iz decembra 2018 o krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje uveljavljali pravila konkurence, in o zagotavljanju pravilnega delovanja notranjega trga, ki jo mora Slovenija prenesti v svoj pravni red.



»V skladu s predlogom zakona se namreč bistveno zmanjšuje neodvisnost in samostojnost agencije, kar je izrecno v nasprotju z zgoraj omenjeno direktivo,« so zapisali.



Predlog zakona o Javni agenciji RS za trg in potrošnike in Javni agenciji RS za finančne trge predvideva združitev Agencije za energijo, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), AVK, Javne agencije RS za varnost prometa, Javne agencije za civilno letalstvo RS in Javne agencije za železniški promet RS v novo Javno agencijo RS za trg in potrošnike. Na to agencijo bi se prenesle tudi nekatere naloge s področja varstva potrošnikov, ki jih sedaj opravlja gospodarsko ministrstvo.



Agencijo za zavarovalni nadzor in Agencijo za trg vrednostnih papirjev pa bi združili v novo Javno agencijo RS za finančne trge.



Vodstvi obeh novoustanovljenih agencij bi imenovala vlada.

Agencija za civilno letalstvo: Predlog združitve krši mednarodnopravno vzpostavljeni sistem

Ureditev v predlogu zakona, po katerem bi osem regulatorjev združili v dve agenciji, v principu krši mednarodnopravno vzpostavljeni sistem, ki gradi varnost civilnega letalstva na temelju kompetentnega pristojnega organa, pravi Javna agencija za civilno letalstvo RS (CAA). S predlogom zakona se ne strinja.



Kot so danes STA povedali v CAA, so predlog zakona prejeli v četrtek nekaj pred 13. uro, časa za pripombe pa je bilo nekaj več kot en delovni dan. V agenciji, ki jo vodi Rok Marolt, se sprašujejo, za kakšno racionalizacijo gre, saj ima Slovenija 17 agencij, v dve agenciji naj bi združili osem agencij, ostalih devet pa bi ostalo samostojnih. Pri tem so izpostavili, da je slovenski letalski organ za svoje delo podvržen dvema inšpekcijama, in sicer svetovni prek Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) ter evropski prek Agencije EU za letalsko varnost (EASA). »Predlog zakona je v nasprotju z vsemi predpisi s področja letalstva,« poudarjajo v CAA. »CAA mora biti neodvisna, vendar ne v smislu, kot ga določa drugi odstavek 5. člena predloga zakona.«



V skladu z zahtevami predpisov EU s področja letalstva je pristojni organ dolžan napraviti oceno zadostnega števila zaposlenih, tako kompetentnega strokovnega kadra kot spremljajočega administrativnega kadra. Poudarjajo tudi, da vsebine, ki bi se združile pod enotno agencijo, niso kompatibilne s pristojnostmi CAA, saj želi predlog zakona urediti področje varstva potrošnikov in trga. Poleg tega ima vpliv urejanja področja varstva potrošnikov in trga za posledico negativen vpliv na zagotavljanje letalske varnosti, ki je ključnega pomena. CAA ni mogoče združiti niti s področjem prometa (z agencijama za varnost prometa ter za železniški promet), saj so pristojnosti AVP in AŽP glede na veljavne predpise popolnoma drugačne, dodajajo. Menijo, da se s predlagano ureditvijo varnost civilnega letalstva postavlja pod tveganje.