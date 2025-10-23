  • Delo mediji d.o.o.
    Global logo   |   Novice

    Avstralija z novo strategijo za omejevanje kitajskega vpliva

    Podpis prvega novega vojaškega zavezništva v Aziji po hladni vojni.
    Anthony Albanese, avstralski premier, in James Marape, premier Papue Nove Gvineje, sta podpisala varnostni sporazum, ki vsebuje morebitno odzivanje, če bi se zgodil napad na katero od držav. FOTO: Mick Tsikas/Reuters
    Anthony Albanese, avstralski premier, in James Marape, premier Papue Nove Gvineje, sta podpisala varnostni sporazum, ki vsebuje morebitno odzivanje, če bi se zgodil napad na katero od držav. FOTO: Mick Tsikas/Reuters
    The Economist
    23. 10. 2025 | 05:00
    6:33
    V nadaljevanju preberite: 

    Predsednika vlad Avstralije in Papue Nove Gvineje sta 6. oktobra v vetrovni avstralski prestolnici stala drug ob drugem in razglasila prvo novo vojaško zavezništvo v azijsko-pacifiški regiji od konca hladne vojne. Skladno s sporazumom sta sosedi v primeru napada dolžni braniti druga drugo; za ta namen bi se do 10.000 Papuancev lahko pridružilo avstralskim oboroženim silam. Najpomembneje pa je, da sporazum vključuje avstralsko pravico veta glede dostopa Kitajske do ozemlja in ključne infrastrukture Papue Nove Gvineje.

    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Bogati svet se srečuje z bolečim valom inflacije

    Vlade živijo daleč nad svojimi zmožnostmi. Žal je inflacija najverjetnejši izhod.
    The Economist 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Najprestižnejše vojaške enote Ukrajine delujejo kot podjetja

    Tri ukrajinske vojaške enote – Azov, Tretji jurišni korpus in Hartija – so zrasle v korpuse. Uporabljajo sodobne metode upravljanja, trženja in skrbi za vojake.
    20. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Kako dolgo bo trajala zlata mrzlica?

    Profesionalni in mali vlagatelji množično kupujejo to plemenito kovino, tveganje za nastanek balona pa narašča.
    18. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Revolucijo v prometu poganjajo električna kolesa

    Uporaba koles se povečuje in mesta si vse bolj prizadevajo za prijetnejšo vožnjo z njimi.
    The Economist 17. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Kolumna

    Sedem minut resničnosti: rop v Louvru razkril, da je Hollywood lagal

    Najbolj dragocenega kosa, diamanta Regent, ocenjenega na 60 milijonov evrov, se roparji niso niti dotaknili.
    Simon Popek 22. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
