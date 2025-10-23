Avstralija z novo strategijo za omejevanje kitajskega vpliva

V nadaljevanju preberite:

Predsednika vlad Avstralije in Papue Nove Gvineje sta 6. oktobra v vetrovni avstralski prestolnici stala drug ob drugem in razglasila prvo novo vojaško zavezništvo v azijsko-pacifiški regiji od konca hladne vojne. Skladno s sporazumom sta sosedi v primeru napada dolžni braniti druga drugo; za ta namen bi se do 10.000 Papuancev lahko pridružilo avstralskim oboroženim silam. Najpomembneje pa je, da sporazum vključuje avstralsko pravico veta glede dostopa Kitajske do ozemlja in ključne infrastrukture Papue Nove Gvineje.