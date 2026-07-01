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    Avstrija znižala obdavčitev osnovnih živil

    Najbogatejša soseda Slovenije ima najmanj obdavčeno košarico osnovnih živil.
    Na seznamu živil, za katera velja dodatno nižja stopnja, so mleko in mlečni izdelki, jajca, zelenjava, sadje, žita in mlevski izdelki, testenine, kruh in sol. Foto Jure Eržen
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    Na seznamu živil, za katera velja dodatno nižja stopnja, so mleko in mlečni izdelki, jajca, zelenjava, sadje, žita in mlevski izdelki, testenine, kruh in sol. Foto Jure Eržen
    Karel Lipnik
    1. 7. 2026 | 05:00
    6:41
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    Medtem ko v Sloveniji predlog znižanja obdavčitve osnovnih živil, ki je del interventnega zakona, še ni uveljavljen, v parlamentu sprejeto znižanje pa sproža ostre politične razprave, so pri naših severnih sosedih osnovna živila od danes nekoliko cenejša. Avstrija z današnjim dnem znižuje obdavčitev osnovnih živil na 4,9 odstotka. Naša severna soseda ima tako najmanj obdavčeno košarico osnovnih živil v soseščini, Slovenija pa ima najvišjo obdavčitev živil. Do včeraj so bila živila v Avstriji obremenjena z desetodstotnim DDV, kar je pol odstotne točke več kot v Sloveniji. Toda Avstrija je že na začetku leta napovedala znižanje stopenj za osnovna živila, da bi zmanjšala draginjo. Na začetku junija je določila tudi seznam živil. Dodatno nižja stopnja velja za mleko in mlečne izdelke, jajca, ...

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