Avstrijci novačijo slovenska podjetja

Prihodnost v vseh sferah našega vsakdana se odvija pred našimi očmi. Avstrijska Koroška je uspela v zadnjih letih razviti odlično povezovalno območje, kjer domujejo inovativnost, raziskovanje in podjetništvo. To je sodobna meka za vse, ki želijo že danes pustiti močan pečat v modernizaciji naše družbe.

Načrtno in zelo premišljeno vlagajo v prihodnost – s trajnostnimi in inovativnimi projekti, ki krepijo in dodatno optimizirajo poslovno lokacijo. Hkrati pa ustvarjajo odlične razmere, s katerimi privabljajo mlade raziskovalce in uveljavljene družbe z vsega sveta. Tudi vedno več Slovencev tukaj najde svoje mesto.

Kakšen je njihov recept za uspeh

Na avstrijskem Koroškem se lahko pohvalijo z odličnimi povezavami med univerzami, raziskovalnimi institucijami in industrijo. Avstrijska Koroška tako ponuja izjemno priložnost za bistveno hitrejši razvoj idej, proizvodov in storitev, tudi za zagonska podjetja. Posebno široke so te možnosti na področju industrije mikroelektronike, informacijskih tehnologij, robotike in elektronskih sistemov.

»Naše osnovno poslanstvo je negovati povezave med inovacijsko naravnanimi podjetji, ki jih gostimo pod svojo streho, ter univerzo in raziskovalci iz univerzitetne ustanove v neposredni bližini in drugih šol,« pravi David Pitschmann iz parka Lakeside. »Pri tem nam pomagajo tudi izvrstno 5G-igrišče, raziskovalni laboratoriji, kot je inštitut za robotiko Joanneum, in največja testna dvorana za brezpilotna letala v Evropi.« Natanko tako, povezano v vse smeri, deluje pametna specializacija na avstrijskem Koroškem.

Zanimanje za znanost in tehnologijo začnejo negovati že v otroštvu. Tako na primer v Lakesideu, enem od dveh tehnoloških parkov v zvezni deželi, imajo pet različnih vrtcev, v katerih pri otrocih krepijo usmeritve, ki so zanje pomembne – medkulturnost, podjetništvo, odprtost. Hkrati pa v izobraževalnih laboratorijih otrokom že zelo zgodaj približujejo koncepte robotike, kemije, fizike, elektrotehnike, preizkusijo se lahko celo v ustanavljanju podjetja.

Tudi vi razmišljate o novem povezovanju v Avstriji?

Na Koroškem so razmere za to idealne. Koroška je visokotehnološka dežela in za mnogo mladih zagonskih podjetij odskočna deska za mednarodni uspeh – ne le zaradi izjemno plodovitega vzdušja za ustanovitev podjetja, temveč tudi zaradi ambicioznega dela številnih javnih organov in ustanov, ki z besedo in dejanjem pomagajo pri ustanovitvi in vlaganju. Kdor na začetku poti potrka na koroška vrata, uspešno doseže svoj cilj.

»Ko vabimo Slovence k nam, s tem želimo pokazati, da meja ni, da lahko slovenska podjetja s koroškimi sodelujejo tako, kot sodelujejo med seboj v Sloveniji. Naše osnovno poslanstvo je spodbujanje povezav med inovacijsko naravnanimi podjetji, univerzo in raziskovalci iz univerzitetnih ustanov – pametna specializacija, kjer se dogaja neverjeten razvoj na področjih umetne inteligence, robotike in digitalizacije – na avstrijskem Koroškem tako deluje v vse smeri,« pravi Simon Pöpperl, predstavnik koroške deželne vlade.

In res je tako. Na avstrijskem Koroškem se odvija edinstven model pametne specializacije. To je praksa, ki jo kopirajo tudi drugod po svetu: ljudje z idejo, zagonska podjetja, študenti in akademiki na univerzi se povezujejo z raziskovalnimi institucijami, v katerih se njihove ideje začnejo spreminjati v izdelek. Povezujejo se tudi s podjetji, kot sta Flex in Infineon, ki imajo svoje razvojne oddelke. Zaradi večsmernega povezovanja se množijo tudi sinergijski učinki.

Veriga sodelovanja, kjer so vsi partnerji enakovredni

»Nihče več novih proizvodov ne dela sam. Če želiš ustvariti nekaj novega, potrebuješ partnerje po celotni verigi,« pravi dr. Christina Hirschl, vodja raziskovalnega oddelka za tehnologijo senzorskih sistemov in sistemsko integracijo v Silicon Austria Labs. »Nujno je, da se vsi partnerji v kratkem času združijo pri istem projektu. Če k nam pridete z idejo, vam jo pomagamo tudi razviti in vas na drugi strani povežemo s partnerji, ki bi jo lahko uporabili v svojih ali vaših skupnih proizvodih.«

Sodelovanje je ključ do uspeha, povezovanje znanj in strategij iz različnih panog pa je moč za uspeh in razvoj. Matematika je popolnoma enostavna: ko ima industrija problem, ji ga raziskovalci pomagajo razplesti. Ko industrija išče rešitev za nov proizvod, jo raziskovalci najdejo. Ko industrija razmišlja o odgovorih, ki jih bo potrebovala v prihodnosti, pa imajo v raziskovalnih institucijah te pogosto že pripravljene.

Od ideje do izvedbe – to je ključ za uspeh

Da je povezovanje v globalni ekonomiji ključno, poudarja tudi Milorad Hodnik Nikolić, direktor poslovnega razvoja v globalnem podjetju za pametne naprave Flex na avstrijskem Koroškem: »Na nekaterih področjih se sicer povezujemo globalno, zelo veliko pa tudi regionalno, predvsem na področju meritev, mehanskih komponent in kakovosti. Ko se pogovarjamo o slovenskih podjetjih, so ta pojem kakovosti, njihove storitve so vrhunske. Zato upam, da bomo imeli možnost sodelovati s še več podjetji iz Slovenije.«

Slovenci uspešni na različnih področjih

V tehnoloških parkih in univerzitetnih ustanovah dela že kar veliko Slovencev. »Na neki način podjetniki iz Slovenije in drugih držav prispevajo k svetovljanskosti, ki je v podjetništvu vedno dobrodošla. Zanesljivost in znanje slovenskih podjetnikov sta tukaj izjemno cenjeni dobrini,« pravi Jernej Dvoršak iz Koroške agencije za spodbujanje investicij BABEG, poznavalec podjetniške scene na avstrijskem Koroškem.

Ne glede na to, ali hočete razviti svojo idejo ali pa se želite s svojim izdelkom povezati s partnerji v panogi, je na avstrijskem Koroškem za to več kot dovolj možnosti. Slovenske ideje, znanje in proizvodi so tu nadvse cenjeni in dobrodošli. Se pa pogled čez mejo tudi dolgoročno obrestuje. Od tod je namreč le še kratek skok do Nemčije in drugih velikih trgov, s katerimi so industrija, raziskovalne institucije in grozdi intenzivno povezani. Odkrijte nove poslovne priložnosti

Učinki sodelovanja med podjetji so še boljši, ko segajo čez mejo. Povežite se in poiščite prave partnerje za vaš cilj.

Spoznajte avstrijsko Koroško, deželo poslovnih priložnosti – oglejte si video!



Naročnik oglasne vsebine je Urad koroške deželne vlade