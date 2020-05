Avtoindustrija: Ogroženih je 10.000 delovnih mest

Slovenska avtomobilska industrija je pod pritiskom, panoga je v Evropi v krču, je povedala Tanja Mohorič, ACS. Na tiskovni konferenci predstavljajo svoje predloge, najbolj aktualno je vprašanje skrajšanega delovnega časa. Tako kot je zamišljen, bo ukrep veljal pet mesecev, podjetja pa bi za denar kandidirala na razpisih. Kot smo poročali, bo država za omenjeni ukrep namenila do milijarde evrov. Predstavniki avtomobilske industrije so dosedanje ukrepe pohvalili.



Radovan Bolko, Kolektor: »Avtoindustrija je ena najpomembnejših v Evropi, vsak sedmi dela za avtomobilsko industrijo. V Sloveniji naredimo deset odstotkov BDP, 20 odstotkov izvoza. V Sloveniji je ena najbolj propulzivnih. Takšnega udarca ne pomnimo. V aprilu je bil upad 60 odstotkov, maja 50 odstotkov, naprej ni bilo nič bolje. Drugo četrtletje je bila katastrofa, borili se bomo za preživetje. Neustrezno ukrepanje lahko povzroči nepopisno škodo.«



Iztok Seljak, Hidria: »Dokler ne bo aktivacije v Veliki Britaniji, Nemčiji in drugih trgih, tudi v Sloveniji ne bo izboljšanja. Če subvencij ne bi bilo, bi bile izgube bistveno višje. Smo pred izzivom, da funkcioniranje podjetij zagotovimo od prvega junija naprej. Če bo šlo samo za spremembo ukrepa čakanja na delo v ukrep na skrajšani delovni čas, se bomo znašli v situaciji, ko bodo pod pritiskom delovna mesta. Ogroženih je približno 10.000 delovnih mest.«



Matjaž Čemažar, Domel. »V ponedeljek nismo gotovi, da bo odprema v petek še držala. To so okoliščine, v katerih delamo. Trenutni predlog skrajšanega delovnega časa je nekaj nedorečenih stvari, ki bi jih veljalo popraviti. Podjetja bi lahko začela odpuščati.



Marko Gorjup, TPV: »Težke čase je treba prebroditi. Ne smemo dovoliti, da nam kadri, v katere smo vlagali leta, odidejo. V nevarnosti bo veliko delovnih mest.«



Darko Hrastnik, Unior: »Najbolj smiselno bi bilo ukrep čakanja podaljšati. Sistem skrajšanega delovnega časa, kot je zamišljen, je preveč okoren. Grozi nam, da bo treba odpuščati, potem pa bi čez nekaj let morali te ljudi spet zaposlovati.«



Marko Lotrič, Lotrič Metroslovje: »Registriranih bo okrog 35.000 avtomobilov, to je približno polovica letnih registracij. Treba se je vprašati, kdo bo na koncu pokril ta minus.«