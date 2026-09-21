Avtomatizacija in UI krčijo evropske državne aparate

Premier Janez Janša je razburil z napovedjo zmanjšanja javnega sektorja. Ni prvi, ki je napovedal racionalizacijo. Politične stranke, politike in vlade so v preteklosti večkrat neuspešno napovedale krčenje birokracije ali državnega aparata. Za trenutne razmere je morda ključno, da je Slovenija celo v manjšini držav članic EU brez delujočega načrta racionalizacije. Slovenija je sicer sprejela strategijo ravnanja s kadri v državni upravi do leta 2030, ki je z lani sprejetim zakonom o javnih uslužbencih usmerjena v učinkovitejše kadrovsko upravljanje in centralni kadrovski center. Poleg tega spremembe zakona o upravnem postopku uvajajo avtomatizacijo in poenostavitev postopkov. Vendar ti ukrepi nimajo jasno postavljenih ne kadrovskih ne fiskalnih ciljev. Janša je opozoril, da se je javni ...