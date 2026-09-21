Avtomatizacija in UI krčijo evropske državne aparate

Slovenija je v manjšini držav članic EU brez jasno postavljenega načrta racionalizacije javnega sektorja.
Galerija
Šolstvo je eno od področij, ki so izvzeta iz večine načrtov racionalizacije. Fotografija je simbolična. Foto Leon Vidic
Premier Janez Janša je razburil z napovedjo zmanjšanja javnega sektorja. Ni prvi, ki je napovedal racionalizacijo. Politične stranke, politike in vlade so v preteklosti večkrat neuspešno napovedale krčenje birokracije ali državnega aparata. Za trenutne razmere je morda ključno, da je Slovenija celo v manjšini držav članic EU brez delujočega načrta racionalizacije.
Slovenija je sicer sprejela strategijo ravnanja s kadri v državni upravi do leta 2030, ki je z lani sprejetim zakonom o javnih uslužbencih usmerjena v učinkovitejše kadrovsko upravljanje in centralni kadrovski center. Poleg tega spremembe zakona o upravnem postopku uvajajo avtomatizacijo in poenostavitev postopkov. Vendar ti ukrepi nimajo jasno postavljenih ne kadrovskih ne fiskalnih ciljev.
Janša je opozoril, da se je javni ...
Komentarji