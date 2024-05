Avtomatizacija je glavni trend tudi v skladiščih

V nadaljevanju preberite:

Sodobna tehnologija hitro napreduje in še hitreje zastareva. To je današnja realnost. A čeprav se zdijo skladišča relativno preprosta in logično urejena okolja, morajo biti opremljena s tehnologijami, ki jim omogočajo, da sledijo proizvodnji in/ali povpraševanju potrošnikov.

Sodobno skladišče je visokoavtomatizirano, saj prav avtomatizacija zagotavlja izboljšano produktivnost, učinkovitost in natančnost, implementirane rešitve pa podjetjem prek opolnomočenih zaposlenih ter avtomatiziranih procesov omogočajo tudi višjo prilagodljivost poslovanja aktualnim razmeram.