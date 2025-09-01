Avtomatizacija je konkurenčna prednost

V nadaljevanju preberite:

V današnjem tehnološkem poslovnem svetu, predvsem v telekomunikacijah, si skorajda ne moremo predstavljati delovanja brez avtomatiziranih procesov. Ne gre več za stvar izbire, ampak za nujo, saj podjetjem omogoča, da držijo korak s konkurenco in se hitreje odzivajo na spremembe, hkrati pa tudi zagotavljajo kakovostnejše storitve. Z ekspresnim razvojem umetne inteligence se ta proces še dodatno poglablja in razvija, saj tehnologija prodira v skoraj vse poslovne segmente.