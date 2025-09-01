  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Novice

    Avtomatizacija je konkurenčna prednost

    Avtomatizirani procesi omogočajo, da se napake zaznajo in odpravijo pravočasno.
    Zaradi večje količine podatkov je telekomunikacijski sektor ena glavnih tarč kibernetskih napadov. Foto Jure Eržen
    Zaradi večje količine podatkov je telekomunikacijski sektor ena glavnih tarč kibernetskih napadov. Foto Jure Eržen
    Anžej Sternad
    1. 9. 2025
    5:55
    V današnjem tehnološkem poslovnem svetu, predvsem v telekomunikacijah, si skorajda ne moremo predstavljati delovanja brez avtomatiziranih procesov. Ne gre več za stvar izbire, ampak za nujo, saj podjetjem omogoča, da držijo korak s konkurenco in se hitreje odzivajo na spremembe, hkrati pa tudi zagotavljajo kakovostnejše storitve. Z ekspresnim razvojem umetne inteligence se ta proces še dodatno poglablja in razvija, saj tehnologija prodira v skoraj vse poslovne segmente.

    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

