Avtomobil ne bo (več) pogoj za mobilnost

V nadaljevanju preberite Avtomobil ima v slovenski zavesti še vedno posebno mesto in za marsikoga je to statusni simbol in ga ne vidi le kot prevozno sredstvo od točke A do točke B. Se je pa v zadnjih letih močno spremenila dostopnost avtomobilov. Vprašanje, ali se zdi vozniku lastništvo vozila sploh pomembno ali pa je zanj ključna uporaba vozila, je povsem utemeljeno.