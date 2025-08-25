V lastnem avtomobilu boste morali za tople sedeže plačevati mesečno naročnino

V nadaljevanju preberite:

Za slabih 30 evrov na mesec lahko lastniki Volkswagnovega elek­tričnega kombija ID. buzz svojemu vozilu dodajo 80 konjskih moči. Za to jim ni treba obiskati mehanične delavnice, ampak le pritisniti gumb v aplikaciji na pametnem telefonu.

Moč je bila v avtomobilu že od prvega dne, vgrajena in pripravljena, a programsko zaklenjena, skrita za digitalno plačilno zapornico.

Ta poteza ni zgolj drzna marketinška domislica, temveč del širšega in za mnoge skrb vzbujajočega trenda, ki korenito spreminja avtomobilsko industrijo in naš odnos do lastništva.

Kot piše The Autopian, je BMW pred časom razburil javnost z idejo o mesečni naročnini za ogrevane sedeže, medtem ko Tesla že dolgo ponuja svojo napredno avtonomno vožnjo kot dodatno, drago plačljivo programsko opremo.

Kar se je nekoč začelo s priročnimi in razumljivimi storitvami, kot sta sprotno posodabljanje navigacijskih zemljevidov, se zdaj nezadržno širi na osnovne, celo ključne funkcije avtomobila.

Proizvajalci so v naročninah našli nov sveti gral digitalne ekonomije: stalen in predvidljiv vir prihodkov, ki se ne konča s prodajo vozila.

A ta prehod odpira pomembna vprašanja. Ali to pomeni večjo prilagodljivost za voznike, ki lahko funkcije vklapljajo in izklapljajo po potrebi, ali pa smo priča postopnemu razkrajanju lastništva, pri čemer postajamo zgolj najemniki funkcij v lastnem, že plačanem avtomobilu?