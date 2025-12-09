Električni avtomobili: Ford si bo pomagal z Renaultom

Renault bo za Ford za evropski trg skupaj razvil majhna, cenejša električna vozila in se združil pri proizvodnji komercialnih dostavnih vozil, da bi zmanjšal stroške in se ubranil pred naraščajočo konkurenco kitajskih tekmecev. Fordova električna avtomobila bodo tudi izdelovali pri Renaultu.

»Vemo, da se v naši panogi borimo za življenje,« je danes zjutraj pred objavo novinarjem po poročanju agencije Reuters v Parizu povedal izvršni direktor Forda Jim Farley, ko je opisal Fordov odziv na grožnjo cenejše kitajske konkurence.

Farley je le dan pred tem v Financial Timesu objavil nekakšno odprto pismo, poziv evropskim oblastem k ukrepom za preživetje avtomobilske industrije in predvsem preložitvi prepovedi prodaje avtomobilov z motorji na notranje zgorevanje, ki za zdaj velja za leto 2035.

»Želimo si pokazati, da lahko v Evropi proizvajamo električna vozila tako konkurenčno kot kdorkoli drug, vključno s Kitajci. Dolgoročno bo združevanje moči s Fordom prispevalo k temu, da bomo bolj inovativni in odzivni na hitro spreminjajočem se evropskem avtomobilskem trgu,« je ob objavi sodelovanja dejal Renaultov prvi mož François Provost.

Fordova električna avtomobila bosta pripravljen na konstrukcijski osnovi ampere small, ki jo ima Renault za svoja modela renault 4 in renault 5 in ju izdeluje v severni Franciji; gre za industrijsko območje Eletricity, ki združuje tovarne Douai, Maubeuge in Ruitz. Tam bodo izdelovali tudi oba Fordova modela. Pričakujemo lahko, da bosta imela soroden pogonski sklop in baterijo, a so pri tem v objavi zapisali, da bosta imela Fordova modela za to znamko značilno vozno dinamiko.

Za partnerstvo sta se po navedbah Reutersa menda obe strani ogreli po obisku Renaultove ekipe na sedeže Forda v Detroitu marca letos. Farley in Provost sta tokrat tudi dejala, da proizvajalca avtomobilov ne načrtujeta kapitalske združitve.

Fordov delež na evropskem trgu osebnih avtomobilov se je v Evropi zmanjšal za skoraj polovico: še leta 2019 je znašal 6,1 odstotka, po podatkih evropskega avtomobilskega panožnega združenja Acea pa je v prvih desetih mesecih letošnjega leta upadel na 3,3 odstotka. Podjetje je v zadnjih nekaj letih ukinilo vrsto legendarnih klasičnih modelov, kot so bili mondeo, fiesta in focus, zaprli so tovarno v Saarlouisu v Nemčiji. Ob napovedanem se lahko vprašamo, če se bo s pomočjo Renaulta vrnila vsaj fiesta (v električni izvedbi).

Ford sicer v Evropi že proizvaja dva električna modela na Volkswagnovi platformi in skupaj z nemškim proizvajalcem izdeluje kombije ter poltovornjake. Osebna električna avta z VW-platforme explorer in capri sta večja in se tudi zaradi visoke cene prodajata dobro. Zaradi tega so v tovarni v Kölnu, kjer je tudi Fordova evropska centrala, letos zmanjšali število zaposlenih.

Partnerstvo z Renaultom naj bi nekako dopolnilo obstoječe partnerstvo z Volkswagnom. Obe podjetji bosta sodelovali tudi pri skupni pripravi električnih lahkih gospodarskih vozil. O slednjem prav veliko niso povedali. Tudi na tem področju je imel Ford doslej zvezo z VW; medtem ko francoski proizvajalec po drugi razvija kombije tudi z Nissanom in skupino Volvo (tovornjaški del).

Renaultu gre sicer zadnja leta poslovno dobro, vendar deluje predvsem v Evropi in Južni Ameriki. Po obsegu se ne uvršča med velikane avtomobilske industrije in očitno v Evropi išče nova partnerstva, da bi izkoristil svoje proizvodne zmogljivosti. Prodaja renaulta 5 naj bi bila letos v Evropi precej dobra, a sodelovanje s Fordom vendarle kaže, da so električni avtomobili še vedno relativno daleč od res velikih prodajnih številk.