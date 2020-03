Avtomobilska industrija: Izdelovali bi respiratorje

Pozivi k prestrukturiranju tovarn

Direktorica General Motorsa Mary Barra. Ameriški proizvajalci avtomobilov so tudi ustavili proizvodnjo, a bi pomagali v boju proti koronavirusu. FOTO: Reuters

Kako je v Sloveniji

Pisali smo že, da kitajsko avtomobilsko podjetje BYD že nekaj časa izdeluje tudi zaščitne maske , zdaj pa o izdelavi medicinske opreme razmišljajo še druga podjetja iz avtomobilske panoge, v tem trenutku pa se najbolj razmišlja o tem, če bi bila možna izdelava respiratorjev za pomoč pri dihanju težko obolelih za koronavirusom.BYD (Build Your Dreams) je namreč to proizvodnjo zagnal v komaj nekaj tednih, količine niso majhne, po dostopnih podatkih izdelajo pol milijona mask na dan in še 300.000 stekleničk za razkužilo. Zdaj gredo pobude tudi v naslednji smeri, ki pa se zdi vendarle bolj zahtevna.Že pred časom je avtomobilske tovarne, ki imajo tovarne v Veliki Britaniji, tamkajšnji premierpozval, da bi izdelovali respiratorje, ki hudo obolelim s koronavirusom lajšajo dihanje. Tako se je v prizadevanje na te področju zdaj vključil britanski proizvajalec športnih avtomobilov McLaren.Kot so povedali za portal ANE, so ustanovili projektno skupino, ki bo ugotovila, ali je mogoče relativno hitro in učinkovito vzpostaviti tovrstno proizvodnjo, pri čemer bi McLaren ponudil predvsem svoje projektno-oblikovalsko znanje.Po navedbah Reutersa naj bi bila v Veliki Britaniji ustanovljena še dva konzorcija inženirskih podjetij, ki se ukvarjata z reševanjem potencialnega pomanjkanja respiratorjev. Prvo vodi znana avtomobilska družba Nissan, ki ima na otoku eno proizvodnih lokacij, drugo pa družba Meggitt, ki se sicer ukvarja s proizvodnjo sestavnih delov za proizvodnjo letal.​Tudi evropski letalski konzorcij Airbus raziskuje, ali bi lahko s svojimi proizvodnimi znanji, med drugim s 3D-tiskanjem lahko pomagal pri tem.V Italiji, ki je s koronavirusom po smrtnih žrtvah že bolj prizadeta kot Kitajska, poskušajo podobno pomagati tamkajšnja avtomobilska podjetja. Tako sta Fiat in Ferrari ter njuna dobaviteljska družba Marelli navezala stike s podjetjem Siare Engineering, ki proizvaja respiratorje, da bi izdelovala določene dele zanje, pomagala pri dobavi drugih delov in morebiti tudi pri njihovi celotni sestavi.Podobne novice prihajajo iz več ameriških avtomobilskih družb. Predstavniki General Motorsa se menda o tem pogovarjajo z ameriškimi zveznimi oblastmi. Da bi ob morebitnem pomanjkanju respiratorje lahko izdelovali tudi oni, je tvitnil šef Tesle, a nato dodal, da tega ni mogoče vzpostaviti takoj. Teslina tovarna v Fremontu v Kaliforniji, kjer je zaposlenih 10.000 ljudi, je bila pred koncem tedna kot ena zadnjih v avtomobilski panogi v ZDA ustavljena. V enem zapisov na to temo so se spomnili na čase druge svetovne vojne, ko so v ameriških avtomobilskih tovarnah, ki so bile takrat osredotočene predvsem na območju Detroita, preoblikovali proizvodnjo in namesto avtomobilov izdelovali vojaška vozila, takrat so dobili vzdevek arzenal demokracije …Nekateri strokovnjaki so sicer skeptični, da lahko avtomobilska industrija hitro vzpostavi takšno proizvodnjo. ANE navaja Roberta Harrisona, profesorja na področju sistemov avtomatizacije, da bi bila zelo zahtevna naloga, da bi vzpostavili takšno proizvodnjo, zanjo usposobili zaposlene in zagotovili še ustrezen nadzor kvalitete.Po drugi strani smo pri nas slišali mnenje, da gre v tem primeru za precej sofisticirane, tehnično zapletene naprave, ki bi jih bilo v primeru potrebe za uvedbo v proizvodnjo edino smiselno kopirati, saj gre v tem primeru vendarle za bitko s časom, kjer bi morale tudi morebitne patentne pravice sproščene.Združenje za elektro in elektronsko industrijo in SRIP Tovarne prihodnosti sta začela zbirati slovenska podjetja, ki bi sodelovala pri razvoju in izdelavi respiratorja oziroma ventilatorja za mehansko predihavanje, je pisal portal Finance.si