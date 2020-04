Avtomobilska industrija se zaganja in želi podporo

Potem ko so se sredi marca zaradi izbruha koronavirusa druga za drugo zaprle evropske avtomobilske tovarne, so v naslednjih tednih sledile različne ocene o izgubljenih količinah. Zdaj je v ospredju vnovični zagon, ki se ponekod že dogaja, še bolj pa se bo prihodnji teden. Iz avtomobilsko najmočnejše evropske države Nemčije hkrati prihajajo pozivi o potrebi po subvencijah, ki bi spodbudile potrošnjo.Podatki o minusih v času ustavljene proizvodnje so seveda težko čisto natančni, ažurni. Zadnja zbirna številka, ki jo je pripravila evropska panožna avtomobilska zveza Acea, je izpred dobrega tedna, ko je bilo v Evropski uniji v ...