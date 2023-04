Avtomobilska veriga letos pognala nemški industrijski stroj

V nadaljevanju preberite:

Industrijska proizvodnja v Nemčiji je v prvih dveh mesecih tega leta znatno oživela, zlasti zaradi močnega odboja v avtomobilski industriji, kažejo zadnji podatki nemškega statističnega urada Destatis. Naša najpomembnejša gospodarska partnerica se je zdaj izognila recesiji in pokazala, da je njeno gospodarstvo bolj odporno, kot so pričakovali, a v prihodnjih mesecih lahko v najboljšem primeru pričakuje le zelo zadržano gospodarsko dinamiko. To kažejo tudi zadnje napovedi vodilnih nemških inštitutov, ki so napovedi rasti za letos popravili navzgor, a še vedno na dokaj pičlih 0,3 odstotka.

Kako nemške industrijske podatke vidi glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc? Kako močan je pospešek rasti v nemški avtomobilski verigi? Kakšna so najnovejša pričakovanja IMF glede prihodnje rasti svetovne ekonomije?